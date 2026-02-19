シャワーのように、ふんわり抽出。アロマが広がるドリップ体験【ティファール】のコーヒーメーカーがAmazonに登場中‼
ペーパーレスで手軽に本格。香りを楽しむコーヒーメーカー【ティファール】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
ティファールのコーヒーメーカーは、ボタンひとつで芳醇なコーヒーを楽しめるドリップ式コーヒーメーカーだ。直径45ミリメートルの大きなシャワーヘッドには13個の抽出口を備え、シャワー状のお湯がコーヒー粉全体にまんべんなく行き渡ることで、ムラのない抽出を実現する。
アロマボタンを使えば、お湯が断続的に注がれ、じっくり蒸らしながら抽出するため、より香り高い一杯に仕上がる。
ペーパーレスフィルターを採用し、コーヒーのアロマをしっかり引き出しながら、紙フィルターを使わずに繰り返し使えるのも魅力だ。しずくもれ防止機能により、ポットを外しても滴が落ちにくく、保温プレートが汚れにくい設計になっている。
香り、味わい、使いやすさを兼ね備え、毎日のコーヒー時間をより豊かにしてくれる一台だ。
