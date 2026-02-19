ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、「2026春グランドメニュー」として、新メニュー「満腹！オールスタープレート」「揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ」など9種類を3月3日に販売開始します。

【写真】えっ！ ボリュームすごい！ 新メニュー9種を全部、チェック！

「満腹！オールスタープレート」は、ハンバーグ、「目玉焼き」「海老フライ」、カニクリームコロッケを盛り合わせた一品。ふっくらと焼き上げたハンバーグやカニクリームコロッケなどに、お好みでデミグラスソースをかけて味わえるということです。価格は1309円。

「揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ」は、タマネギのうまみが溶け込んだ酸味と甘み、ガーリックが効いたトマトソースをジューシーなハンバーグにかけたメニュー。揚げなすや温野菜にも相性抜群になっているとのことです。1045円。

そのほか、スパイシーに味付けしたビーフが食欲をそそる「カリブビーフジャンバラヤ」（1529円）、塩こうじや白しょうゆ、たまりじょうゆをベースにカツオや昆布のうまみを効かせた特製たれに漬け込んだ「本気の唐揚げ」（462円）、特製の黒酢あんと野菜などが味わえる「鶏と野菜の黒酢あん膳」（1199円）、本気の唐揚げ4個と和膳のセット「本気の唐揚げ膳」（1089円）も新登場。

サイドメニューでは、脂がのった酢締めの真いわしに、オリーブオイルとバルサミコソースを合わせた「銚子産 真いわしのマリネ」（319円）、スイーツでは「カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ」（495円）、「マンゴーの杏仁豆腐」（319円）が加わっています。

