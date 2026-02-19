¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù½ªÎ»¸å¤âÆÈÆÃ¤Ê‟Æù¿©¤Ö¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë...ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤Î¡Ö¥ª¡¼¥éËþÅÀÇã¤¤Êª»Ñ¡×¤òÌÜ·â¡ª
¶Ã°Û¤ÎÆù¿©À¸³è
³¹¤¬¤Þ¤ÀÀµ·î¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿1·î¤Î¤¢¤ëÆü¡¢ Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¼·Áð´¡¤Î¿©ºà¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¥»¥ì¥ÖµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¸¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤«¤´¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤É¤Ã¤µ¤êÆþ¤ì¤¿µÒ¤¿¤Á¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎó¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾ì°ã¤¤¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¡É¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Î¼çÉØ¤¬»×¤ï¤º¡Ö¥¢¥Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¸«¤Ä¤á¤¿Àè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÂô¤Ï¡¢Çò¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥«¡¼¥¤ÎMA-1¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÂô¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ë¤è¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤«¤±¤Æ¤âÃ¯¤âÁû¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ï¤¶¤ï¤¶À¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢µÒ¡Ë
¡Æ16Ç¯¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¤ÎµÙ¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÂô¤Ï¡Ç19Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÇÉüµ¢¡£¡Æ24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë²¦µ³¾·³¤ÎÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤È¿©»öÀ©¸Â¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ë20¥¥í¤â¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ï¼çÌò·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¾¾¶¶¿¿»°»á¡Ê56¡Ë¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²¦µ³¾·³¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤â¡É¥ê¥¢¥ë²¦µ³¡É¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÂô¤Ï¡¢¡Øµí¤¬ËÍ¤ÎÊ¬¤âËÒÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡ÊÌîºÚ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡Ù¤ÈÆÈÆÃ¤Ê ¡ÈÆù¿©À¸³è¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é500¥°¥é¥à¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡£200¥°¥é¥à°Ê²¼¤Ï¥Ï¥à¤À¡Ù¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
3·î¤Ë¤Ï58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÂô¡£´ÔÎñ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤â°ìÀÚ¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¹ë²÷¤ÊÆù¿©À¸³è¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡§ÎëÌÚÂóÅÍ