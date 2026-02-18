就活生の半数が「理想の初任給は30万円以上」と回答、希望に満たなくても魅力的に感じる企業の特徴は? - マイナビ調査

就活生の半数が「理想の初任給は30万円以上」と回答、希望に満たなくても魅力的に感じる企業の特徴は? - マイナビ調査