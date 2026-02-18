この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「もはや別の国」韓国若者の76%が南北統一に“興味なし”―70年の断絶が生んだ「感情がついてこない」リアルな感覚

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ、韓国若者の76%も南北統一に興味ないのか」と題した動画を公開。韓国の若者が南北統一に無関心、あるいは反対である理由を、当事者の視点から解説した。



動画でパク氏は、20代の大学生に北朝鮮との統一について尋ねると「え？どうでもよくないですか？」という反応が返ってくるのが現状だと語る。その理由として、大きく3つの点を挙げた。



1つ目は「興味がない」ことだ。パク氏によると、今の若者にとって北朝鮮は「テレビの中のキャラみたいなもん」であり、実際に会ったことがある人はゼロに近い。ミサイル発射などのニュースも繰り返されるうちに関心が薄れ、「危機感のインフレ」が起きているという。また、就職や住宅ローンなど、自身の生活で精一杯で、統一問題を考える余裕がない若者が多いと指摘した。



2つ目は、統一は「無理」だという現実的な壁である。パク氏は、ドイツ統一にかかった費用が約300兆円だった例を挙げ、韓国の経済研究所が試算した南北統一のコストが「約100兆円」に上るという事実を提示。これは日本の国家予算1年分に相当し、若者世代が負うにはあまりに重い負担だと説明する。さらに、70年以上におよぶ分断により、言葉や文化、価値観が大きく異なり「もはや別の国」となっている現状も、統一を非現実的に感じさせる要因だと述べた。



3つ目は、統一問題が「政治利用」されてきた歴史だ。支持率が下がると北朝鮮関連のイベントを行うなど、統一が政権のカードとして使われてきたことで、若者は冷めた見方をするようになったという。パク氏は「感動よりかは疲労感が先に出てくる」と、若者世代の複雑な心境を代弁した。



かつて民族の悲願とされた統一は、今や「会ったこともない兄弟、100兆円の税金負担、文化も価値観も違う外国人との共存」という重い現実として若者に受け止められている。パク氏は、統一という言葉が夢ではなく、遠い「演出」に感じられる瞬間が増えてきたと、現代韓国のリアルを語った。