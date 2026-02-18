KDDIと沖縄セルラーは、auのスマートフォンを割安に購入できる新プログラム「スマホトクするプログラム＋」を2月26日から提供する。特典利用料の支払いが必要となるが、auで買い替えると利用料と同額が割引される。

「スマホトクするプログラム＋」は、購入から2年後の買い取り価格を残価（最終回支払い分）として設定し、本体価格から残価を除いた金額を23回に分割して支払うプログラム。購入から13カ月目～25カ月目までに端末を回収し、機種ごとに設定された特典利用料（最大2万2000円）を支払うことで、最終回分の支払いが免除される。

25カ月目までに返却しない場合は、審査を経て最終回支払い分が自動的に24回に再分割されるが、一括払いを選択することもできる。

たとえば12万円のスマートフォンを購入し、賦払金が960円×23回＋9万7920円に設定されている場合、特典利用料を支払ったうえで25カ月目までに端末を返却すると、最終回の支払い分である9万7920円が不要となる。

12万円（960円×23回＋9万7920円）の機種を25カ月目までに返却した場合

プログラムの開始に合わせて、「au買替特典」も提供される。「スマホトクするプログラム＋」を利用して端末を返却する際、同時にauで指定機種へ買い替えると、特典利用料と同額（最大2万2000円）が割引される。

「au買替特典」は、回線契約を伴わない端末単体での買い替えにも適用されるが、新規契約や他社からの乗り換え、番号移行による購入は対象外となる。

対象機種は、iPhone 17やGoogle Pixel 10、Samsung Galaxy S25、Xperia 1 VIIなど。詳細なラインアップは、サービス開始日の2月26日に改めて案内される。

なお、プログラムの導入に伴い、現行の「スマホトクするプログラム」は2月25日で終了する。