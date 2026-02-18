もっと早く知りたかったよ！「これは革命かも！」100円とは思えない隠れた名品
商品情報
商品名：マグネット式アジャスターチェーン（シルバーカラー）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480585277
ネックレスの使い心地が格段にアップ！ダイソーで見つけた便利グッズ
ネックレスって、なかなか金具を着脱できず苦戦することが多々あります。長めのネックレスならわりとスムーズに着脱できますが、短めのネックレスだと一筋縄ではいきません…。
そんな長年の悩みを解消してくれる便利グッズを、なんとダイソーで発見！今回は『マグネット式アジャスターチェーン（シルバーカラー）』をご紹介します。
筆者が訪れた店舗ではアクセサリー売り場で、ネックレスなどと一緒に陳列されていました。
手持ちのネックレスのチェーンに取り付けることで、マグネットで簡単に着脱できるようになるアイテムです。
この手のアイテムは他店でも販売されているのですが、ダイソーのものは類似品よりもマグネットパーツが小さいのが特徴。目立ちにくいのがいいなと思います！
ちなみに似たものをネットで購入するとなると安くても1,000円前後しますが、ダイソーなら110円（税込）とお手頃です！
取り付けはとても簡単で、小さな金具を開けて、穴に爪を入れてセットするだけでOKです。
身につけたり外したりする際はマグネットの着脱だけで済むので、あのイライラから解放されます！
爪が短くても長くても、不器用な方でも一度セットしてしまえば、あとは楽に扱えますよ。
細かく長さ調整もできる◎肝心な磁力は強め！
アジャスターが付いているのも嬉しいポイント！
長さを調整できるので、短いネックレスに長さを出すことも可能です。
段階的に調整できるので、体格やその日のトップスの首元の開き具合などに合わせて、お好みで長さを変えられます。
マグネットは小さいですが強力です！小さなスチールプレートを簡単に持ち上げることができるほど、磁力が強いです。
軽い力では取れないので、つけていたらすぐ外れてしまった…というトラブルは起きにくいと思います。
気になる部分は特にありませんが、強いて言うなら着脱が簡単な分、お高いジュエリーに使うのは不安です…。磁力が強く、なかなか外れないとはいえ、筆者はお手頃なファッションアクセサリーに使用しています。
今回はダイソーの『マグネット式アジャスターチェーン（シルバーカラー）』をご紹介しました。
もっと早く知りたかったと思うほどの名品でした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。