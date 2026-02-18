もっと早く知りたかったよ！「これは革命かも！」100円とは思えない隠れた名品

ネックレスの金具をスムーズに着脱できず苦戦することが多々。短いネックレスだと尚更一筋縄ではいかないことがあります。そんな悩みを一発で解消してくれる便利グッズをダイソーで発見しました！手持ちのネックレスに取り付けるだけで、マグネットで楽に着脱できる名品♡取り付けは簡単なうえ長さ調整も可能で優秀ですよ！

商品情報

商品名：マグネット式アジャスターチェーン（シルバーカラー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480585277

ネックレスの使い心地が格段にアップ！ダイソーで見つけた便利グッズ

ネックレスって、なかなか金具を着脱できず苦戦することが多々あります。長めのネックレスならわりとスムーズに着脱できますが、短めのネックレスだと一筋縄ではいきません…。

そんな長年の悩みを解消してくれる便利グッズを、なんとダイソーで発見！今回は『マグネット式アジャスターチェーン（シルバーカラー）』をご紹介します。

筆者が訪れた店舗ではアクセサリー売り場で、ネックレスなどと一緒に陳列されていました。

手持ちのネックレスのチェーンに取り付けることで、マグネットで簡単に着脱できるようになるアイテムです。

この手のアイテムは他店でも販売されているのですが、ダイソーのものは類似品よりもマグネットパーツが小さいのが特徴。目立ちにくいのがいいなと思います！

ちなみに似たものをネットで購入するとなると安くても1,000円前後しますが、ダイソーなら110円（税込）とお手頃です！

取り付けはとても簡単で、小さな金具を開けて、穴に爪を入れてセットするだけでOKです。

身につけたり外したりする際はマグネットの着脱だけで済むので、あのイライラから解放されます！

爪が短くても長くても、不器用な方でも一度セットしてしまえば、あとは楽に扱えますよ。

細かく長さ調整もできる◎肝心な磁力は強め！

アジャスターが付いているのも嬉しいポイント！

長さを調整できるので、短いネックレスに長さを出すことも可能です。

段階的に調整できるので、体格やその日のトップスの首元の開き具合などに合わせて、お好みで長さを変えられます。

マグネットは小さいですが強力です！小さなスチールプレートを簡単に持ち上げることができるほど、磁力が強いです。

軽い力では取れないので、つけていたらすぐ外れてしまった…というトラブルは起きにくいと思います。

気になる部分は特にありませんが、強いて言うなら着脱が簡単な分、お高いジュエリーに使うのは不安です…。磁力が強く、なかなか外れないとはいえ、筆者はお手頃なファッションアクセサリーに使用しています。

今回はダイソーの『マグネット式アジャスターチェーン（シルバーカラー）』をご紹介しました。

もっと早く知りたかったと思うほどの名品でした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。