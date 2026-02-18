畑芽育、学生時代から親交のある俳優仲間の活躍に感慨「めっちゃ胸が震えた」

2月16日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、ミュージカル『エリザベート』を観劇した感想などを語った。

放送内で自身の近況について話す中で、1月31日に千秋楽を迎えたミュージカル『エリザベート』の福岡公演を見に行ったと明かした畑。

そして、「研音勢揃いなわけですね。もう研音ってミュージカル俳優さん・女優さんたちがめちゃくちゃいらっしゃるわけですよ。しかもそれもトップのね」「だから、本当にすごい人たちの舞台を間近で見させていただきまして」と、自身と同じ事務所所属の俳優が多く出演していたことについてコメント。

さらに、舞台に出演していた伊藤あさひについて、「本当に、私が中学生ぐらいの時から一緒にレッスンとか受けてたから。で、まさかミュージカルで花開かせると思っていなかったから、“こんなに歌が上手なんだ！”とか」「あさひくんが頑張ってるのを目の当たりにしてめっちゃ胸が震えたというか、すごい感動したなっていう感じだったんですけど」と語っていた。