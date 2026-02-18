ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、ミスがあった26歳のアンバー・グレン（米国）がキス・アンド・クライで号泣した。

最終組で登場したグレンは、冒頭で大技トリプルアクセルに成功するなど、完璧な流れだった。ただ、後半にかけて3回転ループが2回転ループになり、その後に躓くシーンが。滑り終えると、失意の表情を浮かべ、そしてキス・アンド・クライでは号泣。大粒の涙がほほを伝った。得点は67.39にとどまり、13位だった。

X上にも驚きとエールが寄せられた。

「グレン選手にもオリンピックの魔物が襲いかかったか…」

「なんのことない3Loが2Loになって、しかもつまづくとは…3A完璧なのに…」

「まだ終わってないよ」

「珍しいミス…オリンピックはやっぱりGSとは緊張感が違うんだろうなぁ」

「グレン選手の涙が辛い。みんなプレッシャーすごいんだろうな」

「3A綺麗だっただけにもったいない」

「3Aめちゃくちゃ綺麗だったのにな…こっちまで息が止まったぜ…」

「私ももらい泣きだよ…」

「オリンピックの魔物アメリカ勢に厳しすぎる…」

「グレンちゃん泣かないで」

今大会は男子フリーでSP1位から失速したイリア・マリニン（米国）も話題に。オリンピックの難しさを感じさせるシーンだった。



（THE ANSWER編集部）