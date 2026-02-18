「オリンピックの魔物が」大技3A成功、直後…26歳アメリカ女子が号泣 涙、涙に「辛い」「珍しいミス」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、ミスがあった26歳のアンバー・グレン（米国）がキス・アンド・クライで号泣した。
最終組で登場したグレンは、冒頭で大技トリプルアクセルに成功するなど、完璧な流れだった。ただ、後半にかけて3回転ループが2回転ループになり、その後に躓くシーンが。滑り終えると、失意の表情を浮かべ、そしてキス・アンド・クライでは号泣。大粒の涙がほほを伝った。得点は67.39にとどまり、13位だった。
X上にも驚きとエールが寄せられた。
「グレン選手にもオリンピックの魔物が襲いかかったか…」
「なんのことない3Loが2Loになって、しかもつまづくとは…3A完璧なのに…」
「まだ終わってないよ」
「珍しいミス…オリンピックはやっぱりGSとは緊張感が違うんだろうなぁ」
「グレン選手の涙が辛い。みんなプレッシャーすごいんだろうな」
「3A綺麗だっただけにもったいない」
「3Aめちゃくちゃ綺麗だったのにな…こっちまで息が止まったぜ…」
「私ももらい泣きだよ…」
「オリンピックの魔物アメリカ勢に厳しすぎる…」
「グレンちゃん泣かないで」
今大会は男子フリーでSP1位から失速したイリア・マリニン（米国）も話題に。オリンピックの難しさを感じさせるシーンだった。
（THE ANSWER編集部）