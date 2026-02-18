れいわ新選組を離党した多ケ谷亮前衆院議員（57）が17日、X（旧ツイッターを更新。「『山本太郎氏』と『大石あきこ氏』に物申す」「先ず貴方や山本太郎がやるべきことは選挙の大敗の責任を取る事」として、山本太郎代表（51）と大石晃子共同代表（48）に衆院選で大敗した責任をとるよう求めた。



【写真】古巣を痛烈に批判した多ケ谷亮氏

れいわは16日、衆院選を受け、奥田芙美代参院議員（48）が共同代表に就く新体制を発表。唯一の衆院議員となる山本譲司氏（63）が幹事長に。健康問題で参院議員を辞職した山本氏は代表に、衆院選で落選した大石氏は共同代表にとどまった。



多ケ谷氏は、大石氏が憲法審査会に復帰する国民民主党の玉木雄一郎代表（56）に“宣戦布告”したことに「大石さん…橋下徹さんに絡んで名声をあげた事に味を占めて、玉木さんに絡み名声をあげようとするのはおやめになられては？私の経営コンサルの経験から経営者やリーダーにアドバイスしてきた事は、『人は成功体験を失敗するまでやり続ける。変える勇気を持ちなさい』です」と苦言を呈した。



さらに「2022年の参院選後の全ての秘書も入った全体会議で私が申し上げた2点は、①組織化の重要性②ガバナンス強化 を必要ないと切って捨てた事が今の結果です。組織を38年間作ってきた私の意見を貴方も山本太郎も無視しましたね？」と追及した。



多ケ谷氏は「それは良いとしても全ては山本太郎に権力（人モノ金）の全てを集中させ、独裁的に党運営をしてきた事は全ての議員や秘書、職員、一部のボラさん達は周知の事実。貴方や奧田さんには党から100万以上の歳費が流れ込み、他の議員には半分程度か以下。党の規定や規約に則らず全て密室で決めて気分次第で差配。不公平不透明極まり無い党運営でした。とにかくお金大好き（献金命）な印象しかありません。政治は金儲けではありません。支援者を騙すのはやめて下さい」と猛批判した。



1月に超党派議員団の一員としてイスラエルを訪問したことが問題視され、衆院選で非公認となった多ケ谷氏は「公認を出さないという除名に等しい決定がされたと認識しています」として離党届を提出し、受理された。衆院選は中道改革連合から千葉11区で立候補するも敗北。比例復活もならず、落選した。



多ケ谷氏は「また、イスラエルの件では貴方は昨夜の全体会議で私を大嘘つき呼ばわりをしたと伺っていますが、真実は一つです。いずれ全てが明らかになるでしょう。最後に、あなた方から部品のように切り捨てられた職員や候補者が多数私に救いを求めて来ています。皆さん苦しんでいますよ。身近な人達を救えない組織に民は救えない。あなた方こそ茶番そのものです。『生きててくれよ！死にたくなる社会を変えよう』は何ですか？言行不一致は安定のれいわ仕草ですね」と斬り捨てた。



奥田氏は自身のXで、多ケ谷氏のポストを引用し「事実無根のデマを垂れ流しするのはお辞めください」などと反応。大石氏は、多ケ谷氏の投稿には触れなかったが「私は無給でやりますよ。事実でないことを言い連ねるのはいいかげんにしてほしい」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）