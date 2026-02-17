ソニー銀行、実は最強？ ATM手数料無料や最大2%還元など、知らないと損するメリット10選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「ソニー銀行（Sony Bank Wallet）のメリット10選・デメリット3選・お得な入会方法を徹底解説【PR】」と題した動画を公開。デビットカードの最大2%還元や海外支払い手数料の安さをはじめ、近年サービスの拡充が進むソニー銀行の利便性とお得さを多角的に解説している。
動画では、ソニー銀行のメリットとしてまず「国内ATM利用手数料」の無料回数の多さを挙げた。ソニー銀行には「優遇プログラム Club S」というランク制度があり、最も下のランク「ステージなし」でも無条件で月4回までATM利用が無料になる。さらに、ランクが上がれば無料回数は増え、最上位の「プラチナステージ」では何度でも無料になるという。
近年拡充されたサービスとして、「スマホATM」と「定額自動入金・振込サービス」も注目点だ。2022年9月の改定で始まったスマホATMは、キャッシュカードなしでセブン銀行とローソン銀行のATMから入出金が可能。また、定額自動入金サービスを使えば、手数料無料で他行から毎月自動的に資金を移動させることができ、給与振込口座と分けている人などにとって非常に便利な機能だと説明した。
特に大きなメリットとして紹介されたのが、デビットカード「Sony Bank WALLET」の性能だ。国内利用ではランクに応じて0.5%から最大2.0%がキャッシュバックされる高還元率を誇る。さらに、海外で支払いをする際の手数料が最安水準であることが強みだ。動画では、多くのクレジットカードで3%～4%程度の手数料がかかるのに対し、Sony Bank WALLETは海外事務手数料が0円であること、為替レートに上乗せされる手数料（為替コスト）も米ドルでわずか0.04%（15銭）と極めて低いことを強調した。
一方で、デメリットとして「ランク達成のハードルが高いこと」を挙げた。デビットカードの還元率が1%になる「シルバーステージ」でも残高300万円以上が必要など、上位ランクを目指すには相応の資産が求められる。しかし、ステージなしでも十分なメリットを享受できるため、多くの人にとって魅力的な銀行であるとまとめた。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「ソニー銀行（Sony Bank Wallet）のメリット10選・デメリット3選・お得な入会方法を徹底解説【PR】」と題した動画を公開。デビットカードの最大2%還元や海外支払い手数料の安さをはじめ、近年サービスの拡充が進むソニー銀行の利便性とお得さを多角的に解説している。
動画では、ソニー銀行のメリットとしてまず「国内ATM利用手数料」の無料回数の多さを挙げた。ソニー銀行には「優遇プログラム Club S」というランク制度があり、最も下のランク「ステージなし」でも無条件で月4回までATM利用が無料になる。さらに、ランクが上がれば無料回数は増え、最上位の「プラチナステージ」では何度でも無料になるという。
近年拡充されたサービスとして、「スマホATM」と「定額自動入金・振込サービス」も注目点だ。2022年9月の改定で始まったスマホATMは、キャッシュカードなしでセブン銀行とローソン銀行のATMから入出金が可能。また、定額自動入金サービスを使えば、手数料無料で他行から毎月自動的に資金を移動させることができ、給与振込口座と分けている人などにとって非常に便利な機能だと説明した。
特に大きなメリットとして紹介されたのが、デビットカード「Sony Bank WALLET」の性能だ。国内利用ではランクに応じて0.5%から最大2.0%がキャッシュバックされる高還元率を誇る。さらに、海外で支払いをする際の手数料が最安水準であることが強みだ。動画では、多くのクレジットカードで3%～4%程度の手数料がかかるのに対し、Sony Bank WALLETは海外事務手数料が0円であること、為替レートに上乗せされる手数料（為替コスト）も米ドルでわずか0.04%（15銭）と極めて低いことを強調した。
一方で、デメリットとして「ランク達成のハードルが高いこと」を挙げた。デビットカードの還元率が1%になる「シルバーステージ」でも残高300万円以上が必要など、上位ランクを目指すには相応の資産が求められる。しかし、ステージなしでも十分なメリットを享受できるため、多くの人にとって魅力的な銀行であるとまとめた。
YouTubeの動画内容
関連記事
三井住友カードの「モバイルオーダーで最大20%還元」を使いこなす！スタバやマックでの注文方法を実演解説
今さら聞けない「ドコモ経済圏」の全貌とは？dポイントをザクザク貯めるための必須サービスを徹底解説
三井住友カード、結局どれが一番おトク？ NL・Oliveの4券種から自分に最適な1枚を見つける方法
チャンネル情報
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。