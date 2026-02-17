この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「ソニー銀行（Sony Bank Wallet）のメリット10選・デメリット3選・お得な入会方法を徹底解説【PR】」と題した動画を公開。デビットカードの最大2%還元や海外支払い手数料の安さをはじめ、近年サービスの拡充が進むソニー銀行の利便性とお得さを多角的に解説している。



動画では、ソニー銀行のメリットとしてまず「国内ATM利用手数料」の無料回数の多さを挙げた。ソニー銀行には「優遇プログラム Club S」というランク制度があり、最も下のランク「ステージなし」でも無条件で月4回までATM利用が無料になる。さらに、ランクが上がれば無料回数は増え、最上位の「プラチナステージ」では何度でも無料になるという。



近年拡充されたサービスとして、「スマホATM」と「定額自動入金・振込サービス」も注目点だ。2022年9月の改定で始まったスマホATMは、キャッシュカードなしでセブン銀行とローソン銀行のATMから入出金が可能。また、定額自動入金サービスを使えば、手数料無料で他行から毎月自動的に資金を移動させることができ、給与振込口座と分けている人などにとって非常に便利な機能だと説明した。



特に大きなメリットとして紹介されたのが、デビットカード「Sony Bank WALLET」の性能だ。国内利用ではランクに応じて0.5%から最大2.0%がキャッシュバックされる高還元率を誇る。さらに、海外で支払いをする際の手数料が最安水準であることが強みだ。動画では、多くのクレジットカードで3%～4%程度の手数料がかかるのに対し、Sony Bank WALLETは海外事務手数料が0円であること、為替レートに上乗せされる手数料（為替コスト）も米ドルでわずか0.04%（15銭）と極めて低いことを強調した。



一方で、デメリットとして「ランク達成のハードルが高いこと」を挙げた。デビットカードの還元率が1%になる「シルバーステージ」でも残高300万円以上が必要など、上位ランクを目指すには相応の資産が求められる。しかし、ステージなしでも十分なメリットを享受できるため、多くの人にとって魅力的な銀行であるとまとめた。