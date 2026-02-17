BTSのSUGA（シュガ）が自身のInstagramを更新し、愛猫の写真を公開した。

【写真】「猫好きにはたまらん」と話題！BTS SUGAの愛猫ショット【動画】BTSメンバーの“愛”が詰まった動画でも愛猫の写真をアップ

■BTS・SUGAと愛猫タンの日常写真

ソルラル（旧正月）を迎えた2月17日、SUGAは「明けましておめでとう」（韓国語）と、黒猫の絵文字を添えて4枚の写真を投稿した。

写真はすべて愛猫・タン（黒猫）の写真で、1枚目は浴槽か洗面ボウルのような場所から顔の半分を出してSUGAのカメラをじっとみるタンが写っている。また、高い場所に上り、壁から顔を出してこちらを見ている姿（2枚目）や、布団をかけて気持ちよさそうに寝ている姿（3枚目）、そして舌を出して、まんまるお目目でカメラを見つめる姿（4枚目）と、タンの様々な姿を捉えた写真を披露した。

SNSでは、「ユンギさんの猫自慢きたーーー！！」「ユンギのデレデレ顔が浮かぶ」「猫好きとしてはたまらん！」「ユンギのインスタがニャンコ垢になりそうな予感ｗ」「本当に美猫さん」「タン可愛すぎるな」「めっちゃ溺愛してるじゃん」「タンにデレデレ甘々なユンギさんもかわいすぎて頭抱える」「激愛っぷりが写真からひしひしと伝わってくる」「これアップするユンギさん可愛すぎ」「絶対メロメロなのわかる」など、大きな反響が寄せられている。

■動画：BTS・SUGAはおめかしした愛猫タンの写真を公開

SUGAは先日、BTSの公式SNSで「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」というメッセージと共に公開された動画でも、リボンとフリルの首飾りをつけたタンの写真を公開。“LOVE SONG”よりも甘いタンへの愛情を示していた。