2月16日、アイドルグループ・嵐のニューシングル『Five』のジャケット写真が公開された。嵐の公式Xが《嵐 新曲「Five」ジャケット写真公開！》と綴り、ジャケ写を添えたポストが投稿されたのだが、“意味深” だと話題になっている。

「新曲のジャケ写は、青空と青々とした芝が広がっているなか、左手に『ARASHI』と書かれた錆びた大きなバスが停車しています。バスの右手に嵐のメンバー5人がたたずみながら、何か会話をしているような温かさのあるビジュアルとなっています」（芸能プロ関係者）

爽やかさもあるビジュアルに、17日現在で16万ものいいねが集まり、大反響となっている。さらにXでは、写真の “意味深” なメッセージを深読みするファンが続出していた。

《大きなバスから降りて5人がそれぞれの道に歩いていくんだなぁ…》

《車がちょっとずつサビが出てきたり使用感があるの、これまでの歴史な感じ》

《大切な“5の右側に数字がないのは”永遠”ということなんだと思っています》

ジャケ写に写った大きなバスに、これまでの嵐の歴史を重ねる声が多数寄せられている。芸能ジャーナリストによると、このバスはこれまでの嵐の節目に登場してきたものだという。

「嵐のデビュー10周年でリリースされた『5×10 All the BEST! 1999-2009』のジャケ写では、赤と青色にペイントされた同様のバスが登場しています。そのバスにはメンバーが乗り込み、笑顔で窓から顔を出しているものでした。

さらに、嵐20周年を記念したビデオクリップ集『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』のジャケットにも同様のバスが登場。これまでの節目に必ず登場してきたものなのです」

嵐のアイドルとしての人生を、バスに乗って旅するような意味合いを彷彿とさせるような演出。最後の新曲にも、同様のバスが出現したことにファンの感慨も深いようだ。

「今回のビジュアルでは、これまでバスに乗っていたメンバーがバスを降りている姿から、活動を終了し “新たな門出” という演出のようにも見えます。

ジャケット写真を通じて、27年間のグループ活動がついに幕を閉じる現実味を帯びてきたことを実感するファンも少なくないようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

アイドル活動の終点は、あと3カ月後に迫っている。