ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで、「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が金メダルを獲得しました。

前日のショートプログラム（SP）では5位と出遅れましたが、フリーで圧巻の演技を披露し、世界歴代最高得点をマーク。大逆転で頂点に立ちました。

この快挙を受けて、SNS上では2人に対して「結婚してほしい」といった祝福まじりの投稿が相次いでいます。

こうした声は“おせっかい”かもしれません。法的な問題はないのか、西口竜司弁護士に聞きました。

●西口弁護士「感動以外の言葉が見当たらない」

「いやー、本当に素晴らしい瞬間でしたね。ショートプログラムの失敗からの大逆転。感動以外の言葉が見当たりません」

そのうえで西口弁護士は、一般論として次のように説明します。

「結論から言えば、この程度の祝福まじりの感想であれば、通常、法的問題が生じるとはいえません。個人の意見や感想は、原則として“表現の自由”の範囲内です。

名誉毀損が問題になるのは、虚偽の事実を広めたり、社会的評価を下げる内容を書いた場合です。『結婚してほしい』という希望的なコメントだけでは、通常、そこまでには至りません。また、侮辱の問題もないでしょう」

●西口弁護士「度を越せば法的責任が生じる場合がある」

一方で「行き過ぎ」には注意が必要だと指摘します。

「たとえば、本人の私生活を詮索したり、交際していると断定して広めるような場合です。

このような行為は、プライバシー侵害や名誉毀損などで損害賠償の問題が生じる可能性があります。

たとえ有名人であっても、私生活は守られるべきです。軽い冗談のつもりでも、度を越せば法的責任が生じる場合があります」

お祝いは演技に向けて、人生設計は本人に委ねる──。その距離感こそが、大人の応援と言えるかもしれません。

「今回のオリンピックには名シーンが続出しています。選手の皆さんのさらなる活躍に期待が高まります」

西口弁護士は最後に「ちなみに、私の名前の省略形は『にしりゅう』でした」と冗談めかして語りました。