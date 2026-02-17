RAVIJOURに谷口めぐ登場♡最新コレクション公開

「セクシーに生きるJust be yourself」を掲げるランジェリーブランドRAVIJOURが、女優の谷口めぐを起用した最新ビジュアルを公開。芯のある美しさと繊細な色気をまとった新作ランジェリーが、公式オンラインストアおよび全国店舗で販売中です。今の自分をもっと好きになる、とっておきの一枚に出会える予感♡

気品漂う4コレクション

アヴェネル ホットリフト ブラ 価格：8,900円(税込)

アヴェネル エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 価格：3,900円(税込)

アヴェネル フリルレース ショーツ・Tバック 価格：3,900円(税込)

カラー：パープル／グレー／ミント

羽根のような軽やかさとクラシカルなムードを兼ね備えたシリーズ。ブルジョワジーな世界観で、優雅な色気を引き立てます。

ヴェリシア グラマーアップ ブラ 価格：8,900円(税込)～

ヴェリシア エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 価格：3,900円(税込)

ヴェリシア ストリングコード ショーツ・Tバック 価格：3,900円(税込)

カラー：ブラック／ピンク／グレー

静かな輝きを放つデザイン。洗練されたレースと構築的なシルエットが、凛とした女性像を描きます。

RANDA×美女と野獣♡魔法の限定コレクション

芯のある美を纏う

エルザ ホットリフト ブラ 価格：8,900円(税込)

エルザ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 価格：3,900円(税込)

カラー：ブラック／レッド／グリーン

シックな配色と繊細なレースが、静けさの中に強さを感じさせるコレクション。

ミリーヌ グラマーアップ ブラ 価格：8,900(税込)～

ミリーヌ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 価格：3,900(税込)

ミリーヌ フリル Tバック 価格：3,900(税込)

カラー：アイボリー／ピンク／パープル

光と影が重なり合うようなデザインで、花のようにやわらかな女性らしさを表現します。

スペシャルイベント情報

ビジュアル公開を記念し、チェキ撮影&直筆サイン会を開催。公式オンラインストア／ルミネエスト新宿店にて対象金額以上ご購入の方をイベントへご招待♡特別なひとときを楽しめるチャンスです。

自分らしいセクシーを選ぶ♡

谷口めぐさんが体現する、強さとしなやかさをあわせ持つ美しさ。RAVIJOURの最新コレクションは、日常を少し特別に変えてくれる存在です。

カラーやデザインから“今の気分”を選んで、自分らしいセクシーを楽しんでみては♡