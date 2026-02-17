¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç·èµ¯½¸²ñ³«ºÅ¡¡µ¤¹ç½½Ê¬¡Ö»ø¥«¥Ã¥È¡×¤ÎDeNA¡¦ËÒ¤¬´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢15ÆüÌë¤Ë·èµ¯½¸²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¡¢Î¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÌó40¿Í¤¬µÜºê»ÔÆâ¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ë½¸¹ç¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¹çÎ®¤òÁ°¤Ë¹ñÆâÁÈ¤Ç·ëÂ«¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤¿¡£´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¤È¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢¹ë²÷¤Ë´¢¤ê¾å¤²¤¿¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤Î¡Ö»ø¥«¥Ã¥È¡×¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡WBC½éÀï¤È¤Ê¤ë3·î6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤Þ¤Ç19Æü¡£Áª¼ê¤é¤¬15Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¤Î¤ÏµÜºê»ÔÆâ¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾»º¤ÎµÜºêµí¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ç÷¤êÍè¤ëËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë²þ¤á¤Æ·ëÂ«¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤òÃæ¿´¤ËÅê¼ê¿Ø¤¬·ëÂ«¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦±§ÅÄÀî¤¬¤¤¤¸¤é¤ìÌò¤È¤Ê¤ê¡Ö±§ÅÄÀî¤µ¤ó¤ò°Ï¤à²ñ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ë¤è¤ë·èµ¯½¸²ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤·¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâÁÈ¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿·Á¤À¡£
¡¡Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ç´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²óÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëËÒ¡£24Ç¯¤ËDeNA¤¬ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î½Ë¾¡²ñ¤Ç¤â´¥ÇÕ¤ÎÈ¯À¼¤ò¹Ô¤¤¡ÖÂ¸Ê¬¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Íá¤Ó¤Æ¡¢Íá¤Ó¤Æ¡¢Íá¤Ó¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡Ö¤ªº×¤êÃË¡×¤À¡£¡Ö¡ÊËÒ¤Ï¡ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢º£²ó¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎËÒ¤ÎÈ±·Á¤Ï²£¤È¸å¤í¤¬¹ë²÷¤Ë´¢¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö»ø¥«¥Ã¥È¡×¡£¹ç½É¤Î½¸¹çÆü¤À¤Ã¤¿13Æü¤ËÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÃ»¤á¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²¿¥ß¥ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¶ËÃ¼¤Ê´¢¤ê¹þ¤ß¤Ã¤×¤ê¤À¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÈ±·Á¤Ç¡©¤Ï¤¤¡ª¡×¤Èµ¤¹çÇÜÁý¤ÇÀï¤¤È´¤¯¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎÌë¤Ë»ø¥«¥Ã¥È¤ÎËÒ¤¬ºÆ¤Ó´¥ÇÕ¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë