日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「シャカシャカポテト」と、カルビー（東京都千代田区）のロングセラー商品「ピザポテト」が初めてコラボレーションした「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を2月25日から期間限定で販売します。

【画像】「えっ…！ まさかすぎる！」 これが「シャカシャカポテト×ピザポテト」コラボ商品です！

「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、ピザポテトの味わいを「マックフライポテト」で再現したメニューです。ピザポテトの最大の特長であるチーズ味フレークの風味の再現度にこだわった一品で、ピザのトマトやスパイス、チーズの味わいを楽しめます。

同社は「カルビーも“完コピ”と認める再現率の高さをお楽しみください。ついつい目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない…そんな2つの商品がタッグを組んだ新しいおいしさを皆さまにお届けいたします」とアピールしています。

価格は、ポテト単品や「バリューセット」に、プラス50円（税込み）。3月下旬まで、一部店舗を除く全国のマクドナルドで販売されます。