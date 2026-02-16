Ç»¸ü¤Ê¥¨¥ÓÌ£Á¹¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤Î¿·ºîÅÐ¾ì¡¡ñ»Ò¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ö70¡Á150±ß¡×³ä°ú¡Ú¹¬³Ú±ñ¡Û
¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¹¬³Ú±ñ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ ¥¨¥Ó¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£Á¹¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¨¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤ó¡×890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤òÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡Ûº£²ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¥¨¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤ó¡×¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤½Ð¤·¤¿¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ÆÃÀ½Ì£Á¹¤È¥¨¥Ó¤Î»ÝÌ£¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÇÕ¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¨¥Ó¤Ï¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÅâ¿É»Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥¹¡¼¥×¤Î¿¼¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ñ»Ò¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¤â¡Ö70±ß¡Á150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¨¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤ó
²Á³Ê¡§890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¨¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤óñ»Ò¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê1,170±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢Í 1,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨80±ß°Â¤¯¤Ê¤ë
¢£¥¨¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤ó¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê1,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢Í 1,190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨70±ß°Â¤¯¤Ê¤ë
¢£¥¨¥ÓÌ£Á¹¤é¡¼¤á¤ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡Ê¢¨ñ»Ò¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢Í 1,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨150±ß°Â¤¯¤Ê¤ë
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡Ûº£²ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¹¬³Ú±ñ Á´Å¹
¢¨¡Ø¹¬³Ú±ñsince1954¡Ü¹¬³Ú±ñ¤Î¤«¤é¤¢¤²²È¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤