¡Ú¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Û22¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¡ª
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡¢22¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¿·¾ðÊó¤âÅþÃå¡£
¡ä¡ä¡ä22Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿23ÅÀ¡Ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢2024Ç¯1·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ1·î19¡Á21Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÎNo.1¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂçÇ¼ÆÀ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ë¤Æ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯Netflix¡¦GlobalÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï59¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ë¤Æ½é½µ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊËÁ¸±³è·à¤Ç¤¢¤ë¸¶ºî¤ÎÂè°ìÉô¡¦´°·ëÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
º£ºî¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤µ¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë»³ºê¸¿Í¡£¿ù¸µ¤È¶¦¤ËËäÂ¢¶â¤Îºß¤ê¤«¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö»ÉÀÄ¿ÍÈé¡Ê¤¤¤ì¤º¤ß¤Ë¤ó¤Ô¡Ë¡×¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥·ㇼ¥Ñ¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢胗½ÓÂÀÏº¡¢±öÌî±Íµ×¡¢°ðÍÕÍ§¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢¾¡Ìð¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢Ô¢Â¼È»¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÏÂÅÄæâ¹¨¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢°æ±º¿·¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä 22 ¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¤½¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ëÇ»ÅÙ100¡ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÄ¶Âçºî¤âÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦µÆÃÓ½¤»á¡£¸µ¡¹¤ÏÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Âª¤¨¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë°ì½Ö°ì½Ö¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ»á¤¬¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÈëÂ¢¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ê¤É130Ëç°Ê¾å¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Ç®±é¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿14Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Q¡õA ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ÚÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡¢¡Ø±Ç²è ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢±Ç²è¸ø³«ÆüÆ±Æü¤Î3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¡£³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÉñÂæÎ¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î ¡ÉÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÉÔ»à¿È¥³¥é¥Ü¡×¤¬¼Â¸½¡£TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÉÔ»à¿È¤ÎÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ»°»ÍÏº¤È¡¢Á´¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÃ´¤¦¡¢¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤ÎÎ¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡£ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡õ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ ¡ÉÉÙ»Î¸«¡Ê¤Õ¤¸¤ß¡Ë¡É ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤òÆÆ¤È¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¡Ö»³ºê¸¿Í¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎ©¡×¤Ë¤Ê¤ë»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡ËÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡ÊC¡Ë2026 ±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä22Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿23ÅÀ¡Ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢2024Ç¯1·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ1·î19¡Á21Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÎNo.1¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂçÇ¼ÆÀ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ë¤Æ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯Netflix¡¦GlobalÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï59¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ë¤Æ½é½µ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊËÁ¸±³è·à¤Ç¤¢¤ë¸¶ºî¤ÎÂè°ìÉô¡¦´°·ëÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä 22 ¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¤½¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ëÇ»ÅÙ100¡ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÄ¶Âçºî¤âÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦µÆÃÓ½¤»á¡£¸µ¡¹¤ÏÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Âª¤¨¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë°ì½Ö°ì½Ö¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ»á¤¬¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÈëÂ¢¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ê¤É130Ëç°Ê¾å¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Ç®±é¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿14Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Q¡õA ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ÚÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡¢¡Ø±Ç²è ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢±Ç²è¸ø³«ÆüÆ±Æü¤Î3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¡£³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÉñÂæÎ¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î ¡ÉÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÉÔ»à¿È¥³¥é¥Ü¡×¤¬¼Â¸½¡£TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÉÔ»à¿È¤ÎÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ»°»ÍÏº¤È¡¢Á´¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÃ´¤¦¡¢¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤ÎÎ¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡£ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡õ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ ¡ÉÉÙ»Î¸«¡Ê¤Õ¤¸¤ß¡Ë¡É ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤òÆÆ¤È¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¡Ö»³ºê¸¿Í¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎ©¡×¤Ë¤Ê¤ë»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡ËÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡ÊC¡Ë2026 ±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ