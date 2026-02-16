¡Ö¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ä¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤Î¡ÖÈþÍÆ¡×¤¬½÷À¤Ë»É¤µ¤ëÍýÍ³¡¡½¾Íè¤Î¡È½÷Áõ¥Í¥¿¡É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÃæ¿È¡×
¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥³¥ó¥È·Ý¿Í
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥³¥ó¥È·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÂç²ñ¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ç¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÓÅÄ¤¬½÷ÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½÷Áõ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡¿¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ä¡È½÷Áõ¡É¤·¤¿¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ
¡¡¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äÈ¯¿®ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡ÖÈþÍÆ·Ý¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤È¤ê¤ï¤±½÷À¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤Î·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À»ï¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÍÆ¤Ë¾Ü¤·¤¤·ÝÇ½¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÊýÌÌ¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÈþÍÆ·Ï¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Î¿Íµ¤¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È½÷Áõ¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÃ±¤Ê¤ë¾Ð¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÀÎÁ°¤ÎÃËÀ·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë½÷Áõ¤Ï¡¢½÷À¤Î»ÅÁð¤ä¸ÀÆ°¤ò¸ØÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤¬½÷À¤ò¿¿»÷¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Î°ãÏÂ´¶¤ä¥º¥ì¤òÄ¾ÀÜ¾Ð¤¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃÓÅÄ¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÁü¤Ë¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Å°Äì¤·¤¿´Ñ»¡¤òÄÌ¤·¤ÆÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÈùÌ¯¤Ê¿´Íý¤ÎÍÉ¤ì¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ê´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÃÓÅÄ¤ÏÃËÀÌÜÀþ¤Î½÷ÀÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤½¤Î¤â¤Î¤òÆâÌÌ²½¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
·Ð¸³¤Ë¤è¤ëÎ¢ÂÇ¤Á
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÓÅÄ¤¬ÈþÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¡¢ÂÎ·¿´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉ½ÌÌÅª¤ÊÃÎ¼±¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ÈþÍÆ¤ÎÀìÌç²È¤Î¤è¤¦¤ËÀµ²ò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¿Â¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î»ÑÀª¤¬¡¢´°àú¤µ¤ò¶¥¤¦ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¶õµ¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÁÛÁü¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤äÌÂ¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ò¤á¤°¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ²½¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÈþÍÆ¤Ï½÷À¤ÎÀìÍÎÎ°è¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤¬ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤â°ìÈÌ²½¤·¡¢¡ÖÈþÍÆ¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÓÅÄ¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À¤ÎÈþÍÆÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Âº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤¬ÈþÍÆ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÈþÍÆ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½÷Áõ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËá¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ÈÈþÍÆ¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î´¶³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦É½¸½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡Ê¤é¤ê¡¼¡¦¤È¤ª¤À¡Ë
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ª¾Ð¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
