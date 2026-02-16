¡Ö¤â¤¦¥¦¥ó¥¶¥ê¤Ç¤¹¡×¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥É¥é¥ÞÈÇ¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¹¤®¤¿¥ëー¥Ô¥óÀèÀ¸Ìò
±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥êー¥Þ¥¹¡¦¥ëー¥Ô¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥·¥åー¥ê¥¹¤Ï¡¢ºÆ±é¤äÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸½ºß¡¢ÊÆHBO¤Ë¤Æ¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï±Ç²èÈÇ¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¡¢Í£°ì¤ÎÎã³°¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥È¥¦¥£¥Ã¥¯ÀèÀ¸Ìò¤òºÆ±é¤¹¤ë¥ïー¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±Ç²èÈÇ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥·¥åー¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤«¡©ÊÌ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¥·¥åー¥ê¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦Ç¯¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥·¥êー¥º¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡×
¤â¤Ã¤È¤âºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¿¼¤¯´¶Æ°¤·¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥êー¥Þ¥¹¡¦¥ëー¥Ô¥ó¤Ï¡¢Âè3ºî¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤Ç¥Û¥°¥ïー¥Ä¤Î¡Ö°Ç¤ÎËâ½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Ò½Ñ¡×¤Î¿·Ç¤¶µ»Õ¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï30ÂåÁ°È¾¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß62ºÐ¤Î¥·¥åー¥ê¥¹¤¬¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÇºÆ±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¥Í¥Ó¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥·¥åー¡¦¥ë¥¤¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·Ã¯¤«±é¤¸¤ë¤Ê¤é¡Ö¥ëー¥Ô¥óÀèÀ¸¡×¤È¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÈæÎà¤Ê¤¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥·¥åー¥ê¥¹¡×¤Ë¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¾®ÀâÁ´7´¬¤ò1¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤1´¬¤º¤ÄÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¡Ö²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂç¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ë¡£2025Ç¯7·î¤è¤ê¥·ー¥º¥ó1¤¬»£±ÆÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó2¤ÎµÓËÜºî¶È¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï2027Ç¯½éÆ¬¡¢HBO/HBO Max¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£
