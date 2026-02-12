韓国９頭身美女チアが披露した“真冬の衝撃ビキニ”姿にファン喝采！「美しいカラダだ」「無敵のヴィーナス」
韓国チアリーディング界を牽引するひとりで、韓国ＫリーグのFCソウルのチアチームでも活躍するアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。爽やかなビキニショットを公開し、ファンの喝采を浴びている。
いまや台湾プロ野球でも人気を博す28歳は、どこかしらのビーチリゾートに滞在中のようだ。鮮烈なビキニ姿で登場し、９頭身にして迫力満点のボディを惜しげもなく披露している。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは賛辞が続々。「美しいカラダだ」「女神降臨」「綺麗なお姉さん」「無敵のヴィーナス」「超ホットだ！」「待ち受けにしていいですか？」「もはやクレイジー」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国９頭身美女、アン・ジヒョンが披露した“真冬の衝撃ビキニ”姿をチェック！
