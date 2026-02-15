「秒速で1億円を稼ぐ男」ともいわれる投資家の与沢翼氏が2月12日、自身のInstagramやXに《ポルシェ見つかった。よかったー》と投稿して「盗難被害にあっていたの?」と注目されている。

「このポルシェは、2025年7月に当時、住んでいたタイで納車された、受注生産の『ポルシェのCayenne S E-Hybrid Coupe』だと思われます。納車当時、与沢氏はこのポルシェをInstagramで紹介していました。

この《ポルシェ見つかった》投稿をしたころ、与沢氏はモルディブ旅行を終え、タイに戻ってきたようです。

与沢氏本人は、盗難被害にあったのかなどについては明言していません。併せてアップされた動画が駐車場だったので、単に駐車場所を失念して探し回った末に“見つかった”だけなのかもしれません。そのため、投稿を読んだ人から《ポルシェ見つかって良かったです》といったコメントのほかに《ポルシェ行方不明のだったの?》《ポルシェ盗難にでも遭ってたの? アーカイブしか見れないから置いてきぼり》など、モヤモヤしている読者からのコメントもありました」（芸能担当記者）

ポルシェ納車の少し前の4月には、自身の薬物使用や妻・麻美さんとの離婚をSNSで告白していた与沢氏。最近は麻布などでディナーを楽しむ様子も投稿していることから、健康状態は回復しているようだ。投稿内容も明るい。しかし動画には批判の声も集まっている。

「SNSには《デート》などのタイトルがつけられ、顔こそ写っていませんが胸の谷間が強調された露出度が高い洋服を着た、彼女と思われる女性が登場します。

与沢氏の手なのか、ミニスカをまくりあげたり、太ももをなでたりしています。ミニスカの中に手を入れそうな動画もありました」（同前）

これらの動画には

《幸せそうでなにより》

《楽しそうだな》

などのコメントもあったが、

《麻美さんにもこんな格好させてたよね。よく耐えたと思う》

《何のためにこんな動画発信するんですか?》

など、批判のコメントも多く寄せられていた。

与沢氏はInstagramで自身を《43歳のおじさん》と自嘲気味に紹介しているが、まだまだ“ギラギラ”しているようだ。