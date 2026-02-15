焼く、温める、仕上げるを一台で。2段コンベクションが毎日の料理を軽やかに【シャープ】のオーブンレンジがAmazonに登場!
ムラなく、手間なく、たっぷり作れる。らくチン調理がキッチンを変える【シャープ】のオーブンレンジがAmazonに登場!
シャープのオーブンレンジは、26リットルサイズの庫内に2段熱風コンベクションを搭載し、熱風を効率よく循環させることで焼きムラを抑えながら調理できるスチームオーブンレンジだ。シフォンケーキやローストチキンのような大きな食材も均一に焼き上げられ、お菓子やパンの2段調理にも対応するため、一度にたっぷり作りたい時にも便利だ。
食品から発生する蒸気量を検知する「らくチン！センサー」により、分量が変わっても自動であたためや調理が可能で、出力や時間設定の手間がない。主菜と副菜を組み合わせた3品同時調理にも対応し、忙しい日の食事作りを効率よくサポートする。
スチームカップを使った過熱水蒸気とヒーター加熱の組み合わせで、ノンフライの揚げ物や焼き物も手軽に仕上がる。トーストは1〜4枚を裏返し不要でこんがり焼き上げ、スチームあたためではラップなしでもしっとりと温められる。冷凍食品の自動あたためや、全解凍・サックリ解凍などの便利な機能も充実している。
操作はダイヤルを回すだけのシンプルな仕様で、庫内には脱臭クリーンコートを採用し、お手入れも簡単。左右・後ろピッタリ置きに対応したスッキリ設置の26リットルサイズで、一人暮らしのキッチンにも置きやすいコンパクト設計となってい
