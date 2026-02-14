「格安SIMは遅い」は嘘だった？ahamo、LINEMOの“爆速”ぶりを名古屋の通信激戦区で徹底比較
通信費見直しアドバイザーとして活動するYouTuberの本間輝明氏が、「2026年春 格安SIM実測速度ランキング！楽天モバイル・ahamo・mineoなど6社で一番速いのはここだ」と題した動画を公開した。多くの人が行き交う名古屋の通信激戦区で人気格安SIM6社の通信速度を実測。ahamoとLINEMOが圧倒的な速度と安定性を見せつけ、特にahamoについては「最強かもしれない」と高く評価する結果となった。
今回の検証は、「格安SIMは遅くてイライラするのでは」というユーザーの不安を解消すべく、楽天モバイル、ahamo、povo、LINEMO、mineo、日本通信SIMの6社を対象に実施された。多くの人が利用する「朝の名古屋駅ホーム」、回線が最も混雑する「平日の昼12時」、電波が入りにくい「地下街」という3つの厳しい条件下で、各社のリアルな実力を徹底的に比較している。
検証の結果、ahamoとLINEMOが他のSIMを圧倒するパフォーマンスを見せた。特にahamoは、電波が入りにくいとされる地下街で平均580Mbpsという驚異的なダウンロード速度を記録。これには本間氏も「まじか！ahamo強すぎ」「地下でも爆速」と驚きを隠せない様子だった。また、LINEMOも名古屋駅ホームで最高762Mbpsを叩き出すなど、常に安定して高得点を出し続けた。
一方で、いわゆる「MVNO」である日本通信SIMとmineoは、時間帯によって速度に大きな差が見られた。特に回線が混み合う昼12時台には速度が大きく低下し、ランキングの順位を下げる要因となった。また、楽天モバイルは場所による速度のムラが大きく、地下では平均5.7Mbpsにとどまるなど、エリア品質が課題となる結果であった。
本間氏は、これらの結果を踏まえ「速度で絶対に失敗したくないならahamoかLINEMOを選べば間違いありません」と断言。一方で、「料金を下げつつバランスよく使いたい」というニーズに対しては、楽天モバイルやmineoも選択肢になりうるとし、自身の利用シーンに合わせてSIMを選ぶことの重要性を説いた。今回の検証は、格安SIMと一括りにせず、それぞれの特性を理解することが賢い選択につながることを示す貴重なデータと言えるだろう。
