Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¥Ä¥¢¡¼·èÄê¤ÇËÜ³ÊÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×Êç¤ëÂÎÄ´¤Ø¤Î¿´ÇÛ
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬2·î13Æü¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¾ÜºÙ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Èà½÷¤¬¥Û¡¼¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ¡ÁThe Last Destination¡Á¡Ù¡ÊÁ´7ÅÔ»Ô8¸ø±é¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢7·î¤«¤é°¦ÃÎ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂçºå¡¢Åìµþ¤Î3ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ëA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¸ø±é¤Î½éÆü¡¢7·î13Æü¤ÏÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î61²ó¤á¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò°ì½ï¤Ë½Ë¤¨¤ë¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡Ô¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¶¥ÁèÎ¨¤ä¤Ð¤½¤¦¡Õ
¡Ô´ò¤·¤¹¤®¤ë¡Á ÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¡£³«Ëë¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÔÌÀºÚ¤µ¤óÂÎÄ´Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Í¡¡ºòÇ¯¸«¤¿´¶¤¸¤À¤¤¤Ö¥¥Ä¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Õ
¡Ô´ò¤·¤¤¤±¤ÉÌÀºÚ¤Ë¤Ï¥à¥ê¤À¤±¤Ï¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡¡ÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬½ù¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç20¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¹½À®¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÆþÇ°¤Ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÂÎÄ´¤À¡£Èà½÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸³èÆ°¤òºÆ³«¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025 ¡ÁÂçÊ¬¡ÈÃÏ¹ö¶Ë³Ú¡ÉROCK FESTIVAL¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ³Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØDESIRE -¾ðÇ®-¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢¡ØÌÀºÚ¤À¡¼¡ªÀ¸¤¤Æ¤¿¤¾¡Á¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯Åß¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÂçºå¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±È¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï3ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÁ´5¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø±é¤Î´Ö³Ö¤Ï7Æü¡¢5Æü¤È¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç´°àú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµá¤á¤ëÌÀºÚ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤à¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÀºÚ¤Ï¡¢
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤¤¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎÄ´Âè°ì¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¡ÈÀ¸¡¦ÌÀºÚ¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£