物価の高騰が続く昨今は、ポイ活をうまく取り入れて家計のやりくりがしたいと考えている人は多いはず。そこで今回は、ポイ活の達人・しんぽいさんに、ポイ活にまつわる気になる疑問に答えてもらいました。これからポイ活を始める人も、もっと効率よく貯めたい人も役立つ内容ばかり。ぜひチェックしてみてください！

Q：「ポイント5大経済圏」どれがいいかわからない…。そもそも、1つに絞るべき？

A：特長がさまざまなので、自分に合うものを選んで

【写真】注目すべき5大経済圏

スマホやクレカなどを同じ経済圏にそろえるのが、従来のポイ活の常識。

「ただし、最近は相互連携が進んだため、必ずしも経済圏を1つに絞る必要はありません。使い勝手がよく、ポイントが貯まりやすいものを選んで」（しんぽいさん、以下同）

●しんぽいさんに聞いた5大経済圏はコレ！

楽天ポイント：安定してポイントを貯めたい人におすすめ

手軽に始められ、王道で貯まりやすい楽天は初心者に最適。キャンペーンなども豊富。

dポイント：とにかくAmazonでよく買い物する人にぴったり

Amazonでd払いするとポイント付与。毎週金・土は還元率が上がり、最大17.5％還元。

PayPayポイント：公共料金をスマホで払いたい人にマッチ

利用月30回以上＆金額10万円以上で還元率アップ。公共料金や税金の支払いも回数にカウント。

Vポイント：NISAや投資で思いっきり増やしたい人はコレ

ポイントを使って投資信託や株式を購入可能。SBI証券で投資をしている人にイチオシ。

Pontaポイント：おトクな新商品などをいち早く試したい人に最適

ローソンでお菓子やビールなどの新商品が安く買える「お試し引換券」はPontaならでは。

●しんぽいさんのイチオシはdポイントとVポイント！

「PayPayと連携して貯めやすくなるVポイント、住信SBIネット銀行を買収して経済圏を強化したdポイントが、今後どんなサービスを展開するか楽しみです」

Q：ポイントは「貯める」「使う」「運用」「現金化」どれがいちばんおトク？

A：運用して、一気に使うのがトク！

ポイント運用で増やしてから使うのがおすすめ。

「実際の運用と同じように投資信託などに運用でき、増えたポイントはチャージや現金化をして使えます。カードの支払いに一気に使うのも満足度が高くておすすめ」

Q：ポイントを使って買い物するときに気をつけておいた方がいいことは？

A：「1ポイント＝1円」以上で使えることも！

Vポイントは「ウエル活」で使うと1ポイント＝1.5円に。

「dポイントはdショッピングで、Pontaポイントはau PAYマーケットで、それぞれ最大50％ポイント還元などのキャンペーンがあるときを狙って」