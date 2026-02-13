『ちいかわレストラン』沖縄店がグランドオープン シーサーも“お祝い”に駆けつけ 常設店では2店舗目
『ちいかわレストラン』の常設2店舗目となる沖縄PARCO CITY店が、きょう13日にグランドオープン。同店の公式SNSでは、実際の店舗や、「ちいかわ」の登場キャラクターである“シーサー”がお祝いに駆けつける様子などを公開した。
【写真多数】シーサーも一緒にお出迎え…『ちいかわレストラン』沖縄店の実際の店舗の様子
公式SNSでは、「#ちいかわレストラン 沖縄、本日NEW OPEN!!シーサーと一緒にお客様をお迎えいたしました 入口では、ホール担当なちいかわとハチワレ、うさぎの二代目料理長が回転什器の上からお出向かえ 初代、二代目料理長の肖像のフォトスポットもぜひご利用ください」（原文ママ）などとつづり、さまざまなオープン前日や当日の様子を写真で披露した。
また、オープン記念企画として同じく沖縄パルコシティ内に店舗を構える「シーサーのおみやげやさん」とのコラボステッカーを先着でプレゼントするキャンペーンも開催中。
コメント欄では「シーサーちゃんかわいい〜 いつか会えるといいなァ」「千葉から行きまーす!!楽しみ〜」などの声が寄せられている。
