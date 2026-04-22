自民党の「街の本屋さんを元気にして、日本の文化を守る議員連盟」（会長・斎藤健衆院議員）は２２日、党本部で総会を開き、政府の「書店活性化プラン」の取り組みや書店を巡る課題などについて意見交換し、書店の経営支援を推進していく方針を確認した。斎藤氏は「本屋が雪崩を打ってなくなるのでは、と危惧している。文化振興、国力の源だという一本筋の通った考えを打ち出さないといけない」と述べた。総会では、経済産業省