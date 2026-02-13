「俺がスマホの代わりになってやるよ」スマホ没収で泣く女子に放った一言に「胸キュン」【作者に聞く】
墨染清(@sumizomesei)さんは、高校1年生の男子が東京の美容院で垢抜ける姿を描いた『東京の美容院に行った俺VSスマホ依存地雷系女子の話』をSNSで公開し、多くの反響を呼んでいる。本作は、自分を変えたいと願う内気な少年が勇気を出して一歩を踏み出す、かわいくておもしろい成長物語だ。
■東京の美容院での決意
高校デビューを狙う主人公は、おしゃれで敷居の高い東京の美容院へ行き、「ホッ…ホストみたいな髪型にしてください!!」と震えながら注文する。作者の墨染清さんは、高校デビューを目指して緊張しながら美容院に行く男の子の映像が浮かんだことから、この設定を採用したと語る。墨染さん自身も、東京の美容院に行けば緊張でガチガチになるため、あえてハードルの高い場所を選んだ。
1万2千円をかけてかっこよく変身し、意気揚々と登校した彼を待っていたのは、スマホを没収されて大号泣する地雷系女子だった。自分より目立っている彼女に絶句しつつも、美容院で手に入れた自信が、彼にある行動を取らせることになる。
■髪型が変えた自信
泣きじゃくる彼女に対し、彼は「俺がスマホの代わりになってやる」と声をかけ、画面のピンチインやピンチアウトを再現して彼女を励ます。このやりとりは墨染さんの実体験ではないが、読者から「やってみたい」という感想が寄せられ、最も重宝されるうれしい反応だったという。
女子に声をかけられたことで、彼は「これが美容院の力か!!」と感激し、真っ赤な顔で「美容院すげ〜〜!!」と感動する。内気な少年が外見だけでなく内面まで前向きに変化していく姿は、最後まで目が離せないかわいさがある。そのほか、墨染さんのさまざまな作品もおすすめだ。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
