元教師がバレンタインに苦言「いらない。太るし校則違反」生徒の金銭負担を懸念「自分のお金と時間を大切にして」
元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「先生って生徒からバレンタインチョコもらったらうれしい？」と題した動画を公開。生徒からのプレゼントに対し「いらないでしょ」と即答し、その理由として校則や生徒自身の負担を挙げ、元教師ならではの視点で持論を展開した。
動画冒頭、すぎやま氏は「いらない。太るし」と個人的な理由を挙げた直後、「そもそも学校にお菓子持ってくるの禁止でしょ？なんで持ってくるのよ」と表情を曇らせ、校則違反であることを厳しく指摘した。「ルールは守る」「バレンタインだからって浮かれてないで学業に集中しなさい」と、学校という場の規律を説いた。
さらに議論は生徒の生活背景へと及び、「中高生なんてお金持ってないわけじゃん」と経済的な事情に言及。どのチョコにするか悩んだり、手作りしたりする労力について「一生懸命考えて悩んだり選んだり作ったりしてるわけでしょ？大切な自分の時間とお金を使ってさ、もったいないよ」と語りかけた。すぎやま氏は、生徒が自分のためにリソースを割くことに対し、「あなたのお金とあなたの時間なんだよ。先生のために使わなくていいから」と諭すように主張した。
動画の終盤、すぎやま氏は「ここまで言っても、もし持ってきてるの見つけたら没収するからね」と教師としての厳しい対応を宣言。しかし直後に表情を緩め、「安心して。考えてくれてありがとね」と、生徒の気持ち自体には感謝を示すツンデレな一面を覗かせた。最後には自身の著書『学校の勉強なんて役に立たないのにやる意味あるの？』を手に取り、勉強に疑問を持つ生徒や保護者に向けてメッセージを送って動画を締めくくった。
