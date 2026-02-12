こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年2月10日（火）9時から2月16日（月）23時59分まで｢Fashionタイムセール祭り｣を開催中。

本日2026年2月12日は、静音スイッチを搭載、持ち運び時に最小化できる、 ELECOM（エレコム）の「Bluetooth(R) ワイヤレスマウス CAPCLIP」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エレコム マウス Bluetooth (iOS対応) Sサイズ 小型 3ボタン 静音 クリック音95%軽減 モバイル 充電式リチウムイオン電池 CAPCLIP ブラック M-FCC2BRSBK 2,340円 （45％オフ） Amazonで見る PR PR

静音×Bluetooth。必要十分な3ボタン仕様のエレコム製「Bluetooth(R)ワイヤレスマウス CAPCLIP」が45％オフ！

持ち運ぶマウス、むき出しのままにしていませんか？ ELECOM（エレコム）の「Bluetooth(R)ワイヤレスマウス CAPCLIP」は、静音スイッチ搭載の3ボタンBluetoothワイヤレスマウス。キャップ収納という新発想でモバイル環境をアップデートしてくれるアイテムが45％オフの大特価で販売中です。

本製品は、モバイル用途に特化したコンパクトタイプのワイヤレスマウス。クリック音を抑えた静音スイッチを搭載しており、図書館やカフェ、夜間の作業など音が気になるシーンでも快適に使えます。

接続はBluetooth対応でレシーバー不要。さらに、読み取り方式にはIR LEDを採用し、消費電力を抑えながら安定した操作性を実現しています。基本を押さえた3ボタンタイプなので、ビジネス用途から日常使いまで幅広く対応できるのも魅力です。

使わないときは“しまう”。キャップ収納の安心感

マウス本体をキャップの中に収納できる構造も特長の一つで、未使用時にはキャップを取り外し、本体を中へ収めることで、傷やホコリ、誤作動からしっかり保護。バッグの中で電源が入ってしまう心配も軽減でき、持ち運び時のストレスを抑えられます。

キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなど、さまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利なのも嬉しいポイント。モバイルワーカーにうれしい工夫が詰まった1台です。

静音スイッチ搭載の3ボタンBluetoothマウスに、キャップ収納という保護機能をプラス。持ち運びやすさと安心感を両立した、「Bluetooth(R)ワイヤレスマウス CAPCLIP」は、外出先で作業する人の心強い相棒になりそうです。

