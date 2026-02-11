2026年2月13日（金）から、世界のお茶専門店『ルピシア』の店舗と通信販売にて、春限定の『桜のお茶』シリーズが数量限定で販売されます。

春の香りをふわりとまとった『桜のお茶』シリーズは、『ルピシア』の春の代名詞ともいえる人気商品。

画像：株式会社ルピシア

今年のデザインは、日本の美の象徴である桜が、和と洋が響き合う陶磁器の絵付けや、幸福を招く吉祥文様とともに繊細に描かれています。

画像：株式会社ルピシア

2026年新登場の紅茶『サクラ』（50gデザイン缶入 1,450円、ティーバッグ10個デザインBOX入 1,250円）は、まるで満開の桜の下にいるような、麗らかな春を表現。ダージリン春摘みに、ほのかに甘く華やかな大島桜の香りをふわりと重ねた一杯が、春のティータイムを優雅に彩ります。

画像：株式会社ルピシア

さらに、ノンカフェインのフルーツティーが『桜のお茶』シリーズに仲間入り！ 新作のノンカフェインティー『ビズ ド プランタン』は、桜やチェリーの甘酸っぱい香りにときめく、春色ピンクのフルーツティーです。

画像：株式会社ルピシア

『柚子桜』（50gデザイン缶入 1,450円、ティーバッグ10個デザインBOX入 1,250円）は、桜色のトッピングが華やかな台湾烏龍茶。みずみずしい柚子の香りに桜の風味が優しく寄り添う、春の日差しのようなやわらかな味わいに包まれるお茶です。

画像：株式会社ルピシア

『サクラ＆ベリー』（50gデザイン缶入 1,450円、ティーバッグ10個デザインBOX入 1,250円）は、桜の葉をブレンドした香り高い紅茶に、苺の甘い香りがそえられています。春風を思わせるふんわり優しい風味は、ミルクティーにもおすすめです。

画像：株式会社ルピシア

『ビズ ド プランタン』（ティーバッグ10個デザインBOX入 1,400円）は、甘く華やかな桜とチェリーの香りに、洋梨とアップルをブレンド。甘酸っぱく爽やかな味わいと、春の光をまとうピンク色に心ときめくフルーツティーです。

画像：株式会社ルピシア

『スリジエ』（ティーバッグ10個デザインBOX入 1,250円）は、フランス語でスリジエ＝桜の木をイメージし、チェリーやピーチなどの甘酸っぱい香りで、桜の可憐さを表現したデカフェ紅茶。春らしく甘い風味です。

北海道Likers編集部のひとこと

デザインも香りも華やかな紅茶『サクラ』は、お祝い事はもちろん、大切な方への春のご挨拶や、海外の方への贈りものなどにもおすすめです。

忙しい方や茶器を持っていない方でも手軽に楽しめるティーバッグのセットも人気！

プチギフトにぴったりな5種セットや、目上の方への贈りものにおすすめの50種セットなど、「ありがとう」や「おめでとう」の気持ちを贈るラインアップが豊富ですよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】ルピシアの春 2026「桜のお茶」シリーズ 満開の桜が香る紅茶「サクラ」が新登場 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。