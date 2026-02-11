お酒飲めないストレスなし！休肝日はもう不要？お酒と健康の新常識とは！？

週単位で考えればストレスなし！

「週に１～２日は休肝日」という考えが、なかば常識になっていますが、休肝日の翌日に我慢した反動でたくさん飲んでしまったらまったく意味がありません。

そのため、現在は１週間単位でアルコールの摂取量を管理するのが合理的という考えが主流です。つまり、休肝日は不要というのが新しい常識なのです。

厚生労働省は「１日の純アルコール量20グラム」を基準値としています。許容量ということであれば、１日40グラムまでですので、１日あたり20～40グラム、１週間あたり１４０～２８０グラムに収まるようにコントロールしてください。

これなら自分の判断で調整できるので、休肝日で飲めないといったストレスもありません。週末に宴会があるので、週の前半はセーブしておき、宴会のとき、ガンガン飲むということもできます。

ただし、女性は一般的に男性よりも肝臓が小さく、アルコール処理能力が劣ると考えられており、女性ホルモンがマイナス因子になるとも言われています。

世界各国の１日許容量を見ても、ほとんどの国で女性は男性の３分の２から半分となっています。そのため、１日15～30グラム、週換算で１０５～２１０グラムが女性の基準と考えてください。

