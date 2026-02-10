【双子座】週間タロット占い《来週：2026年2月16日〜2月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月16日〜2月22日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月9日〜2月15日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では恋愛以外をゆるめましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の役割や立場を考えながら行動する必要があるでしょう。思っていることなどを安易に出せないもどかしさがあります。仕事や公の場では周囲の人達の事を客観的に見ているのですが、口出しもできないのでハラハラしてしまうことがあるようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
恋愛以外のことを頑張り過ぎて、良い縁などを逃してしまう可能性があります。縁を繋いだり本命の人と仲良くなるには、こちらの好意を見せていく必要があるでしょう。シングルの方は、見せかけのものに騙されない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のレベルを上げるためにときめくような行動を取ってくれます。
｜時期｜
2月20日 怒ってしまう ／ 2月22日 過去を捨てる
｜ラッキーアイテム｜
入浴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞