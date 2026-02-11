この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

視聴率47%超えから消滅へ…芸能人の結婚式中継がなくなったのは「世間の反感」と「テレビ局の金欠」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が「芸能人の結婚式テレビ中継はなぜ消えたのか昭和の国民的イベントの終焉からみる時代の移り変わりについて解説」を公開した。かつて視聴率40%超えを連発し、国民的行事とまで呼ばれた芸能人の結婚式中継が、なぜ令和の今、完全になくなってしまったのか。元テレビ局員の下矢一良氏が、その背景にある「時代の変化」と「テレビ局の懐事情」について生々しい裏話を交えて解説した。



動画ではまず、1980年代の全盛期を振り返る。森進一と森昌子の結婚式は視聴率45%、郷ひろみと二谷友里恵は47%超えを記録するなど、まさに「国民的行事」だった。2000年代に入っても、藤原紀香と陣内智則の結婚式は総額5億円以上と言われ、関西地区では視聴率40%を叩き出したが、2010年前後を境に中継はパタリと途絶えた。



下矢氏はその理由として3つのポイントを挙げる。第一に「価値観の変化」だ。経済産業省やリクルートの調査を引用し、派手な披露宴よりも「自分たちらしい自由なやり方」を好むカップルが増加し、「ジミ婚」が定着したことを指摘した。



第二の理由は、深刻な「経済格差と国民感情」だ。下矢氏はNHKの意識調査で「自分は中流より下」と答えた人が半数を超えたデータを示し、仮に今、数億円規模の豪華な結婚式を見せつけられれば、視聴者は「おめでとう」という祝福よりも、「俺たちの生涯年収、人生かかっても稼げないような金額を1日で使いやがって」という反感を抱きかねないと分析する。SNSでの炎上リスクも無視できない要素だ。



そして第三の理由は、テレビ局側の「制作費の枯渇」である。かつては番組制作費として、藤原紀香・陣内智則の式で1億5000万円、市川海老蔵・小林麻央の式で1億円もの「放映権料」が支払われていたという。下矢氏は「今のテレビ局にそんな放映権料を払う体力はない」と断言した。



下矢氏は、これら「価値観の変化」「国民感情との乖離」「テレビ局の金欠」という3つの要因が重なり、かつてのドル箱コンテンツは「完全に下火、というか無い」状態になったと結論付けた。昭和から平成を彩った豪華絢爛なエンターテインメントは、時代の変化と共にその役割を終えたようだ。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya