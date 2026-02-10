2月10日までに、動画配信サービス『Prime Video』の公式Xが更新され、公開された米倉涼子の近影が話題を呼んでいる。

Prime Videoは、2月13日から独占配信がスタートする映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の告知を投稿し、出演者からのメッセージを公開した。

「投稿には主演の米倉さんをはじめ、向井理さん、織山尚大（なお）さん、鎌田英怜奈さんの4名が、映画の見どころをそれぞれコメントし、カウントダウンをおこないました。米倉さんが第一声を発して、主演として指揮をとり、共演者とのチームワークの良さが垣間見えました」（芸能プロ関係者）

動画での米倉は、ブルーのシャツに白いパンツを合わせた装い。さらに、髪はベリーショートで、金髪メッシュが入ったボーイッシュなスタイルを披露した。

Xでは、久しぶりに見る動く米倉の姿に、目を丸くするファンが多くいた。

《しゃべってる涼子ちゃんありがとう》

《動いてる素のよねさん、ひさしぶりすぎる》

《織山くんめっちゃ顔小さいのに、米倉涼子さんもっと顔小さい》

4人の中でも圧倒的な顔の小ささが目立った米倉。ドンと構えた落ち着きに、ベテラン女優としての貫禄も漂っていた。

米倉は2025年8月に麻薬取締部の家宅捜索を受けたことが『週刊文春』に報じられ、世間を騒がせた。これまで公に姿を見せて来なかったが、映画の公開に合わせて表舞台に戻ってきた形だ。

「米倉さんは、2025年12月末、騒動について初めて言及し、捜査が一段落したことを公式サイトで発表しました。そこで『私の心身には問題ありません』と、潔白を強調していました。その後、書類送検されたものの、1月末には不起訴処分となったことも報告され、『これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております』と、捜査に対しての見解を述べ、終止符を打ったことを明かしていました」（芸能担当記者）

今回の映画公開は、その影響が最小限にとどまった結果だと、前出の芸能プロ関係者は語る。

「これまで、映画の予告が公開された際には、米倉さんのコメントがありませんでした。今回のカウントダウン動画も、本来であれば米倉さんひとりでのコメントもあっていいはず。騒動に対して、制作側も最大の配慮をしていることがうかがえます」

米倉の復活する日が近づいている。