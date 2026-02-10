¡ÖÊ¿ÃÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡í»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡íÁá°ðÅÄÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¤¬Ä©¤à½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ
Ê¿ÃÏ¤Ç¤ÎÁöÎÏ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡Ê¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£¸¶è¡Ë photo by Satoshi Wada
¸åÊÔ¡§¹©Æ£¿µºî¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬Ä©¤à¸Ê¤È¤ÎÀï¤¤
2026Ç¯¤ÎÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î£µ¶è¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¹©Æ£¿µºî¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡¦£³Ç¯¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â°ì»þ¤ÏÀèÆ¬¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡¦£´Ç¯¡Ë¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÁö¤ê¤Ë±ýÏ©Í¥¾¡¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤¬Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÎÁöÎÏ¡×¡£Âç³Ø£³Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼ÂÀÓ¤òµó¤²¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£¸¶è¤Ç¤â30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
£³·î£±Æü¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¡£¼«¿È¤ÎÁöÎÏ¤òËá¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â»³¾å¤ê¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡Ó¹©Æ£¿µºî¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë£³ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬£µ¶è¤È¹õÅÄÄ«Æü¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡ÚÁ´ÆüËÜ£¸¶è·ãÁö¤ÎÈ¿Æ°¡Û
¡¡2025Ç¯¤ÎÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£µ¶è£²°Ì¤È²÷Áö¤·¤¿¹©Æ£¤Ë¤Ï"»³¤ÎÌ¾ÃµÄå"¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿¡£¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬»³¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»³¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£
¡Ö"»³¤Î¿À"¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾å¤ê¼«ÂÎ¤ÎÅ¬À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Êý¡¹¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤ÎÁöÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎòÂå¤Î"»³¤Î¿À"¤â¤â¤Á¤í¤óÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤ÏÊ¿ÃÏ¤ÎÁö¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¤´Ö°ìÈÌ¤Ë¤Ï"»³¤ÎÌ¾ÃµÄå"¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ¤â"»³¤Î¿Í"¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊ¿ÃÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¹©Æ£¤ÎÈ¢º¬£µ¶è¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢»³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤ò¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÁöÎÏ¤òËá¤¾å¤²¤ÆÈ¢º¬¤Î»³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÏÊ¿ÃÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¸¢¡Ê¹áÀî¡¦´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈÊ»ºÅ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£²°Ì¤È¤Ê¤ë£±»þ´Ö00Ê¬06ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤Ç³ØÀ¸ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£··î¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤Ï¡¢£±¥«·îÁ°¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£µkmÁ°¤«¤éÆÈÁö¤·¡¢£±»þ´Ö02Ê¬29ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤ÏºÇ½ª£¸¶è¤Ç¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¡¢ÁáÂçOB¤ÎÅÏÊÕ¹¯¹¬¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿£¸¶è¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£µÉÃ¾å²ó¤ê¡Ê56Ê¬54ÉÃ¡Ë¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤Î¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤Î²÷Áö¤ÎÈ¿Æ°¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö11·îÃæ¤ÏÎý½¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££µ¶è¤òÁÛÄê¤·¤¿¾å¤ê¤ÎÎý½¬¤â¤¦¤Þ¤¯Áö¤ì¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¹©Æ£¤ò¸«¤«¤Í¤¿¤Î¤«¡¢±ØÅÁ¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤«¤é¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡Ö²¶¤¬£µ¶è¤ò¤ä¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡11·î²¼½Ü¤«¤é12·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢È¢º¬¤Þ¤Ç10Æü¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¤«¤Ê¤ê°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££±½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ÎÎý½¬¤ÏÁ´Éô³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¶¯ÅÙ¡¢¹â¶¯ÅÙ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾¯¤·ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÂÎ¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤ò¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤ò¹©Æ£¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÞ¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈèÏ«¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¤âÂ¿¾¯¤Ï¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ£³²óÌÜ¤ÎÈ¢º¬¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Î×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÅ¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Û
¡¡£±»þ´Ö09Ê¬46ÉÃ¤È¤¤¤¦¶è´Ö¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤â30¡Á40ÉÃÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£²¾¤ËÀßÄê¥¿¥¤¥à¤É¤ª¤ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·×»»¾å¤ÏÀÄ³ØÂç¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¥¿¥é¥ì¥Ð¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎòÂå7°Ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë£±»þ´Ö09Ê¬46ÉÃ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¹©Æ£¤Î»³¾å¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£²ñ¿´¤ÎÁö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Àº°ìÇÕ¤ÎÁö¤ê¤Ï¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£69Ê¬Âæ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê15ÉÃÃÙ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áö¤ê½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤³¤½²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬¤«¤é¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¹©Æ£¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤òµÊ¤·¤¿¹õÅÄÄ«Æü¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¾å¤À¤È¤½¤³¤Ç»ëºÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤è¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÃË¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Ï¡¢£³·î£±Æü¤ËÅìµþ¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£È¢º¬¤ÎÈèÏ«¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢È¢º¬¸å¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥³¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°È¾¤¬²¼¤ê¤Ç¸åÈ¾¤¬Ê¿Ã³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê²÷Áö¤·¤¿¡Ë´Ýµµ¥Ï¡¼¥Õ¤äÁ´ÆüËÜ£¸¶è¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï·ë¹½ÁêÀ¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢Ã¸¡¹¤ÈÁö¤ì¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÅìµþ¤Î³¹Ãæ¤òµ¤³Ú¤ËÁö¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂç³Ø¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÌ¤Îý¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»µ÷Î¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤³¤½¼«¿È¤Î»ý¤Á¾ì¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2011Ç¯¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÃÊÆóÃÊ¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Áá°ðÅÄ¤Ï¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×