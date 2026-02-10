¡Ö½÷À»ÔµÄ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¤Ë¤é¤ó¤Ç¡Ä¡×¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¡È·ãÊÑ¤Ö¤ê¡É¡¡¡ÖÈó¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç¤ÏÉÔµ¡·ù¤µ´Ý½Ð¤·¡×
¡Èµã¤¤Î¥¢¥¥é¡É¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÁûÆ°¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë½ÐÄ¾¤·Áªµó¤òÀ©¤·¤¿¾®Àî¾½Á°¶¶»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÅÙ¤Ï¼«¿È¤ò°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤½¤¦¤È¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤Ë¾Ð´é¤òºî¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤·¡£¤¤¤ä¤à¤·¤í¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÁªµóÀïÃæ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¡È¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¡Ä¡¡¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡Ö¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡×
¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÂÖÅÙ
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»³ËÜ°ìÂÀ·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¡Ê68¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÊÝ¼éÀªÎÏ¤¬¿ä¤¹¼«Ì±·Ï¸õÊä¤ËÌó1ËüÉ¼¤â¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢¾®Àî»á¤Î²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÎ»ö¤¬¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÈãÈ½¤·¤¿¾®Àî»á¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤ËÆ±¾ðÉ¼¤¬½¸Ãæ¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¤«Èï³²¼Ô¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤¯¤ÆµÕÉ÷¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤¿¾®Àî»á¡£ÅöÁªÄ¾¸å¤Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Á°¶¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ä¤Ä¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¤µ¤¾À²¤ì¤ä¤«¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÎÞ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÆþ¤é¤Ê¤¤Èó¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç¤ÏÉÔµ¡·ù¤µ´Ý½Ð¤·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÅöÁª2Æü¸å¤Î1·î14Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿·Ç¯¸ßÎã²ñ¡£¤½¤³¤Ë»ÔÄ¹¡¢Éû»ÔÄ¹¡¢»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Î°ìÉô¤È»ÔµÄ¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡£¤¬¡¢
¡Ö²ñ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤À»ÔÄ¹¤ä¿¦°÷¤¬»ÔµÄ¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤¹°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À»ÔµÄ¤¬Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£»ÔÄ¹¤ÏÈà½÷¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Æ¤â²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡µï¹ç¤ï¤»¤¿ÃËÀ»ÔµÄ¤¬¶ì¾Ð¤òÏ³¤é¤¹¤Û¤É¡¢ÂÖÅÙ¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î½÷À»ÔµÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµÄ²ñ¤Ç»ÔÄ¹¤Ë¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤ËÅ¨¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ó¤¿¤é¤Î¤»¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¤¹¤´¤ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÌäÂê¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢»ÔµÄ38¿Í¤Î¤¦¤Á32¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢µçÃÏ¤Î¾®Àî»á¤¬¼¿¦¤·¤Æ¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£º¨¤ß¤¬¤Þ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡Ö1·î20Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±²ñÇÉ¤¬»ÔÄ¹¤ËÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¡¢¼«Ì±·Ï»ÔµÄ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶õµ¤¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤ÉÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÇÉ¤Î¹Êó»ï¤ËºÜ¤»¤ë¤¿¤á¡¢´´»öÄ¹¤¬»ÔÄ¹¤ËÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£5¡Á6Ëç¤Ï»£¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤·¤«¤·¡¢»ÔÄ¹¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Ê°Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥ì¥ó¥º¤ò¤Ë¤é¤à¤Ð¤«¤ê¡£¤¤Ã¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Êó»ï¤ËºÜ¤»¤Æ¤è¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤ß¤ÊÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È¸«¤é¤ìÊý¡É¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡Ö2·î2Æü¤ÎÎ×»þ²ñ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼«¤é¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢³Æ²ñÇÉ¤«¤éÍ½»»¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î»ÔµÄ¡Ë
¡¡¼Áµ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ»ÔÄ¹¤¬Âà½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ê¤é»ÔÄ¹¤Î¼þ¤ê¤Ë»ÔµÄ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É»ÔÄ¹¤Ë¤ÏÃ¯¤â¶á´ó¤é¤º¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï»Ù±ç¼Ô¤é¤Ë³Ê¹¥¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ÔÄ¹¤Ï°ìÈÖÁ°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±²ñÇÉ¤Î¼ã¼ê»ÔµÄ¤ËÏÃ¤·¤«¤±»Ï¤á¡¢»ÔµÄ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¸«¤é¤ìÊý¡É¤ò¶ËÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÔÄ¹¤Î¤³¤È¡£ºÇÂç²ñÇÉ¤ÎÃæ¤Ë¤â¿Æ¤·¤¤»ÔµÄ¤¬¤¤¤ë¡¢¤È»Ù±ç¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ÔÄ¹¤ÎÉüµ¢¤Ëµã¤¤¿¤¤¤Î¤Ï»ÔµÄ¤¿¤Á¡¢¤¤¤ä¡Ö¤¤¤¤Á°¶¶¡×¤Î»ÔÌ±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
