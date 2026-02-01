Á¥¤òÁà¤ê¹Ò³¤¤ÎÎ¹¤Ø¡ª ¡ÖÂè¸Þ¿Í³Ê¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿·ºîRPG¡Ö¥·ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥à¥Ê¥ó¥Ä¡×¥×¥ì¥¤¥ì¥Ýー¥ÈÌÚ¶ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG
¡¡NetEase Games¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/PCÍÑ¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É³¤ÍÎËÁ¸±RPG¡Ö¥·ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥à¥Ê¥ó¥Ä¡ÊSea of Remnants¡Ë¡×¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Î¥¥ª¤Î¤è¤¦¤ÊÌÚ¶ö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ¥¤òÁà¤ê¹Ò³¤¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢ÅþÃ£¤·¤¿Åç¡¹¤ÇËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤ê¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈóÂÐ¾ÎÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖIdentity V Âè¸Þ¿Í³Ê¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëJoker Studio¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2·î5Æü¤«¤é2·î12Æü¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÏPC¸þ¤±¤Îµ»½Ñ¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À½ÉÊÈÇ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì²»À¼¤âÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¥Æ¥¥¹¥È¤ÏÁª¤Ù¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²»À¼¤Ï±Ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤íAIËÝÌõÆÃÍ¤ÎÉÔ¼«Á³¤ÊÆüËÜ¸ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Æ¥¹¥È³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¥²ー¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¦¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¥¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎËÁ¸±¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ú¡Ú¥·ー ¥ª¥Ö ¥ì¥à¥Ê¥ó¥Ä¡Û½é¸ø³«¡ª¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡ØYo Ho¡ª¡Ù¡Û
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë
¡¡¤Û¤È¤ó¤É»öÁ°¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤º¤ËËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£³¤¤ÎÃæ¤Ç¥Üー¥È¤òÁæ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥¤/¥È¥é¤ÈÉºÎ®¤·¤¿227Æü¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ô¥¢¤Ë½»¤à¥·¥°¥à¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤Î²È¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Ñー¥Ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¤³¤³¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥á¥¤¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¥·¥°¥à¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥á¥¤¥¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÃË½÷¤äÈ±·¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñー¥Ä¤òÍ½¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬´°À®¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤ë°áÁõ¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ì¤ÐOK¤À¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤À
ºÇ¸å¤ËÀïÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤È´°À®
¡¡¤Ê¤¼¤«¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ²±¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¾¯½÷¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡£¥·¥°¥à¥ó¥É¤¬¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î¾¯½÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ²±¤¬¤Ê¤¯¡¢´Î¿´¤Ê¾¯½÷¤Î¤Û¤¦¤â°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¥·¥°¥à¥ó¥É¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ¥¾è¤ê¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼ò¾ì¤Î¡Ö¥Õ¥§¥Ð¥Ã¥¯ ¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤µ¤Ã¤½¤¯½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯½÷¤È±»Æó¤Ä¤ÎR.S¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈà½÷¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÊª¸ì¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬R.S¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤°¤¤¤°¤¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥²ー¥à½øÈ×¤Ï°ÜÆ°¤äÀïÆ®¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤¬³Ø¤Ù¤ë¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ëÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤½¤ÎÅÔÅÙºÙ¤«¤¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÌÜÅªÃÏ¤âÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý³Ñ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÊ£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¤¢¤Þ¤êÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¥Ó¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤«¤Î¥æー¥¶ー¤¬»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¡£¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¡ÖELDEN RING¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¸«¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥²ー¥à¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥µー¥Ðー¤¬Áª¤Ù¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤êÂ¾¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¼°¤ËÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
½é¤á¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÌÜÅªÃÏ¤âÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊý³Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë
¥Þ¥Ã¥×¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À
ÀïÆ®¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¡õ¥¿ー¥óÀ©¤Ê¤Î¤ÇÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¡ÀïÆ®¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¤¤¤ëÅ¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÆ®²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢Å¨¤è¤êÀè¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥°Ì¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÀïÆ®¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥ëー¥ì¥Ã¥È¤¬²ó¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏºÇ½é¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤ò¾å¤Þ¤ï¤ë¤ÈÀïÆ®¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥Þ¥±Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¨¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦
¥Ð¥È¥ë¤ÏÅ¨¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯Æ°¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤À¡£¤À¤¬¡¢Àè¤Ë²¥¤Ã¤¿Êý¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë
ÀïÆ®ÆÍÆþÁ°¤Ë¥ëー¥ì¥Ã¥È¤¬²ó¤ë¡£±¦Â¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤ò¾å¤Þ¤ï¤ë¤È¤³¤Á¤é¤âÀïÆ®¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¥Ð¥È¥ë¤Ï¥¿ー¥óÀ©¤À¤¬¡¢²èÌÌº¸Â¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¤Î½ç¤Ë¹¶·â¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿ー¥ó¤´¤È¤Ë¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä³ÍÆÀ¡£¤³¤Á¤é¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¶¯²½¥À¥¤¥¹¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦¶È¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¿¦¶È¥¹¥¥ë¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ë²Ã¤¨¥À¥áー¥¸ÎÌ¤âÂç¤¤¯¡¢È¯Æ°»þ¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£ÀïÆ®¤Î¸«¤»¾ì¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÀïÆ®Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤ä¸ú²Ì¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀïÆ®¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥²ー¥à½øÈ×¤Ï¼êÆ°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥ªー¥È¥Ð¥È¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤½¤Á¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¡£
º¸¾å¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¹ÔÆ°½ç¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë
ÀïÆ®Ãæ¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ï±é½Ð¤âÇÉ¼êÌÜ¤Ç³Ú¤·¤¤
¡¡ËÁ¸±Ãæ¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¶¯¤¤¥Ü¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂÎÎÏ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤¬ÀïÆ®Ãæ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤ÇÁÉ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓËÁ¸±¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀï¤¦¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ü¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅ¨¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢°ì·â¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â!?
¡¡ºÇ½é¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÈR.S¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤«¤éËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ¥¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¤ÏÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼ïÎà¤ä¿Í¿ô¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¹¶·â¥¿¥¤¥×¤ä¥µ¥Ýー¥È¥¿¥¤¥×¡¢¥Òー¥éー¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ñー¥Æ¥£¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Ñー¥Æ¥£ÊÔÀ®¤À¤¬¡¢Á¥¤«¤éÅç¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¤Ê¤¤¤È¾åÎ¦¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È300¿Í°Ê¾å¤â¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤Çº¤ß¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À
Î¦¤È³¤¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éËÁ¸±¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡¤³¤Î¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅç¤Ê¤É¤ÎÎ¦ÃÏ¤È¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿³¤°è¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤òËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¥²ー¥à¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÁ¸±¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¥á¥¤¥ó¤ÎµòÅÀ¤Ï¡Ö¥ªー¥È¥Ô¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¹¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ¤µå¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ù¥ë¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£´ðËÜ¤Ï¡Ö¥ªー¥È¥Ô¥¢¡×¤òµòÅÀ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â³¤°è¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Á¥¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÅç¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
µ¤µå¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ù¥ë¤¬²ÄÇ½
¡¡Á¥¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é³¤¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»°¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¡Ö¹Ò³¤¥âー¥É¡×¤È°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¡ÖË¤·â¥âー¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëÁê¼ê¤ÈÀï¤¦¤È¤¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¡ÖË¤·â¥âー¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂçË¤¤ò·â¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¹Ò³¤¥âー¥É¡×»þ¡£³¤¾å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ÒÉ¸¥ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¸½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤Ï¹âÂ®°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë
¹Ò¹ÔÃæ¤ËÅ¨¤È¤ÎÀïÆ®¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÖË¤·â¥âー¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¿ー¥óÀ©¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤À
¡¡Á¥¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢½é´ü¾õÂÖ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ê¾ðÊó¤·¤«µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅç¤Ë¤¢¤ëÅã¤Ç¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄêÈÏ°Ï¤Î¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¤Ë¤ÏÅ¨¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥²ー¥à¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Þ¥Ã¥×¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Åç¤Ë¤¢¤ë¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦
¤³¤Á¤é¤¬¾â¤òÌÄ¤é¤¹Á°¤Î¥Þ¥Ã¥×
¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤È¥Þ¥Ã¥×¤Î»ë³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë
¡¡µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ªー¥È¥Ô¥¢¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¾ì½ê¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î³¹¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ·¤ÓÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥ß¥Ë¥²ー¥à¤À¡£¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ë¤Ï°ìµ¤°û¤ß¤ä¥Ë¥ï¥È¥ê¥Ï¥ó¥È¡¢Ëã¿ý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤ËÃµº÷¤¬¤Ç¤¤ë³¹¤¬¡Ö¥ªー¥È¥Ô¥¢¡×¤À
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ëー¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤ª¶â¤È¤ÏÊÌ°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«»¶¡¹Çº¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥§¥Ð¥Ã¥¯ ¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÎÊõÈ¢¤«¤é¥ëー¥¯¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ëã¿ý¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥ëー¥¯¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¡© ¤È¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤À¤¬¡¢°Õ³°¤È¶á¤¯¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅôÂæ¤â¤È°Å¤·¾õÂÖ¤À
¡¡¤³¤ÎËã¿ý¤À¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆüËÜ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ëー¥ë¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÊ¤Ë´·¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥²ー¥à¼«ÂÎ¤âÈ¾¥Á¥ã¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¶É¤Î¤ß¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ëー¥¯¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ³¤±¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤³¤Î¥ëー¥¯¤Ï¥¯¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¤«¤é¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Ä¤Ä¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ã´³ÆüËÜ¼°¤Î¥ëー¥ë¤È°Û¤Ê¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä°ì±þËã¿ý¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿
¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¥²ー¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¶¯²½¤ä¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ÏÂè»°¾Ï¤Þ¤Ç¡£Ãµº÷¥¨¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥ªー¥È¥Ô¥¢¡×¤È¤Õ¤¿¤Ä¤Î³¤°è¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶¯²½¤â²ÄÇ½¤À
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¼«ÂÎ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥²ー¥à½øÈ×¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬²Ã¤ï¤êËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤ª¤ê²ñÏÃ¥·ー¥ó¤Ê¤É¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¤¯Ë°¤¤º¤Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁüÅª¤Ë¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤âµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Âç¤¤Êµ¿Ìä¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤½¤ÎÀè¤ÎÊª¸ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÊÊ¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤Í×ÁÇ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥²ー¥à¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤Ç³¤¾å¤äÎ¦ÃÏ¤òÃµº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÅ¨¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢RPG¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¥×¥ìー¥äー¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
(C)Joker Studio (C)2026 NetEase, Inc. All Rights Reserved.