漫才コンビ「かつみさゆり」のかつみ（62）が8日に放送された読売テレビ「漫才Lovers」（後4・00）にVTR出演。自身の出生の“秘密”を明かした。

「激白!コンビの掟」で同コンビに密着したVTRが放送された。そのVTRで同コンビは企業新年会の営業に訪れ、帰阪後に行きつけのお店で食事を堪能する様子が映し出された。

そのお店でかつみが結婚30周年を迎えても妻への愛が深まるばかりだと伝えられた。その理由について、かつみは「僕、愛人の子やったんでね」と衝撃の言葉から切り出した。

続けて「5回ぐらいしか会ったことないんですよ。親父という人には」と振り返った。驚きの出生が明かされると、VTRを見守っていたスタジオの芸人たちは「急に何の話?」「急に!?」と困惑した。

さらに、かつみは「8歳の時にね、（母親から）“あんた、海見たことないやろ?海連れてってあげるわ”って和歌山に連れて行ってくれた。おふくろの実家ですわ。それで、僕を置いて母親はどっか逃げよった」と明かした。

そのため「親兄弟いないんで、僕は天涯孤独。一人なんですけど、さゆりちゃんだけなんですよ。家族って」と、妻への愛が深まる理由を明かした。