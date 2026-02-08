スポーティなGRSがイイ！

トヨタのインドネシア法人は2026年1月19日、現地で生産しているコンパクトSUV「ライズ」の改良モデルを発表しました。

ライズはダイハツ「ロッキー」の姉妹車（OEM車）として展開されるコンパクトSUVです。日本でも生産・販売されていますが、インドネシアで生産・販売されているモデルは、日本仕様とは細部が異なります。

【画像】超カッコいい！ これが トヨタ“新”「ライズ」です！ 画像で見る（63枚）

インドネシア仕様は、ボディサイズが全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと、日本仕様（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）より若干大きめです。また、装飾パーツによって見栄えの向上も図られています。

パワーユニットは1.2リッター直列3気筒ガソリンエンジン（最高出力86馬力、最大トルク112.8Nm）または1リッター直列3気筒ターボガソリンエンジン（最高出力98馬力、最大トルク140.2Nm）の2種類。トランスミッションは5速MTまたはCVTを設定しています。駆動方式はFWDで、4WDの設定はありません。

今回の改良は、スポーティなキャラクターを前面に押し出したグレード「GRスポーツ」が対象となりました。エクステリアでは、フロントバンパースポイラーおよびリアバンパースポイラーのデザインを一新するとともにサイドステッカーとカーボン調ドアミラーカバーを装着。より精悍なスタイルへとアップデートされました。

インテリアにおいてもデザインの一部見直しが図られました。天井部分にあたるヘッドライニングと各ピラーの内張りが、従来のライトグレーからブラックへと変更。またセンターコンソールの装飾パネルも従来のシルバーからブラックに変更され、室内全体が引き締まった雰囲気になりました。

ボディカラーはモノトーンが7色、ツートーンが5色。定番のブラックやホワイトはもちろん、イエローをはじめ、鮮やかなカラーを多彩にそろえています。

価格はノーマルグレードが2億4285万ルピア（約230万円）から、GRスポーツが2億9130万ルピア（約270万円）からとなっています。

今回、GRスポーツの視覚的なインパクトを強めたことで、若者層を中心に人気が一段と高まりそうです。