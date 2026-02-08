「やばいこれ大ヒットだわ」バレンタイン向けプチギフトにぴったりの【シャトレーゼ】お菓子3選

もうすぐバレンタイン。お手頃価格で買えるチョコ菓子を探している人も多いのでは？ 今回は、シャトレーゼのバレンタイン限定スイーツから、プチギフトにぴったりの人気アイテムを3つ紹介します。

しっとり生チョコサブレや濃厚なブラウニー、なめらかなチョコレートなど、味も見た目も満足度抜群です。友チョコや職場用にも手軽に渡せる、喜ばれるバレンタインギフトばかりですよ。

しっとり濃厚でおいしい！

●バレンタイン しっとり生チョコサブレ6枚入（756円）

発酵バターの風味豊かなクッキー生地で、生チョコレートクリームを包んだしっとり生チョコサブレ。ミルクとビターの2種を各3枚ずつ詰め合わせたセットで、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙です。

SNSでも「味も食感も最高でまた食べたい」「今度シャトレーゼ行って10個買ってくる」と人気の商品。数量限定のバレンタインパッケージで登場しているので、手軽だけど特別感のあるプチギフトとして喜ばれます。

●ブラウニー6個入（810円）

アーモンドとくるみをトッピングし、外はさっくり、中はしっとり濃厚な味わいが楽しめる人気の焼き菓子。ココアパウダーとチョコレートの香ばしい風味がしっかり感じられ、チョコ好きのプチギフトにぴったりのひと品です。

SNSでは「ねっとりねっちり濃密で、満足度高い」「ほんとに美味しいからたべてみて」と評判。本格的なおいしさで、チョコレート好きに刺さります。

●キューブドール ビター（972円）

ベネズエラ産カカオ72％と国内カカオ53％のクーベルチュールチョコをブレンドしたビター感豊かな本格チョコレートです。ひと口サイズの16粒入りで、見た目もキューブ型で可愛く、手軽に贈れるプチギフトに最適ですよ。

この商品は取扱店舗限定商品です。

SNSでは「やばい。これ大ヒットだわ」「甘さひかえめで、口の中でとろける」といったコメントが。濃厚なチョコレートの味わいと口どけの良さが、バレンタインのギフトとして特別感を演出します。

シャトレーゼのバレンタイン商品は、味も見た目も楽しめるアイテムが揃っています。友チョコや職場用、本命チョコとしても喜ばれること間違いなしですよ。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部