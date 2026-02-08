「やばいこれ大ヒットだわ」バレンタイン向けプチギフトにぴったりの【シャトレーゼ】お菓子3選
もうすぐバレンタイン。お手頃価格で買えるチョコ菓子を探している人も多いのでは？ 今回は、シャトレーゼのバレンタイン限定スイーツから、プチギフトにぴったりの人気アイテムを3つ紹介します。
しっとり生チョコサブレや濃厚なブラウニー、なめらかなチョコレートなど、味も見た目も満足度抜群です。友チョコや職場用にも手軽に渡せる、喜ばれるバレンタインギフトばかりですよ。
しっとり濃厚でおいしい！
●バレンタイン しっとり生チョコサブレ6枚入（756円）
発酵バターの風味豊かなクッキー生地で、生チョコレートクリームを包んだしっとり生チョコサブレ。ミルクとビターの2種を各3枚ずつ詰め合わせたセットで、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙です。
SNSでも「味も食感も最高でまた食べたい」「今度シャトレーゼ行って10個買ってくる」と人気の商品。数量限定のバレンタインパッケージで登場しているので、手軽だけど特別感のあるプチギフトとして喜ばれます。
●ブラウニー6個入（810円）
アーモンドとくるみをトッピングし、外はさっくり、中はしっとり濃厚な味わいが楽しめる人気の焼き菓子。ココアパウダーとチョコレートの香ばしい風味がしっかり感じられ、チョコ好きのプチギフトにぴったりのひと品です。
SNSでは「ねっとりねっちり濃密で、満足度高い」「ほんとに美味しいからたべてみて」と評判。本格的なおいしさで、チョコレート好きに刺さります。
●キューブドール ビター（972円）
ベネズエラ産カカオ72％と国内カカオ53％のクーベルチュールチョコをブレンドしたビター感豊かな本格チョコレートです。ひと口サイズの16粒入りで、見た目もキューブ型で可愛く、手軽に贈れるプチギフトに最適ですよ。
この商品は取扱店舗限定商品です。
SNSでは「やばい。これ大ヒットだわ」「甘さひかえめで、口の中でとろける」といったコメントが。濃厚なチョコレートの味わいと口どけの良さが、バレンタインのギフトとして特別感を演出します。
シャトレーゼのバレンタイン商品は、味も見た目も楽しめるアイテムが揃っています。友チョコや職場用、本命チョコとしても喜ばれること間違いなしですよ。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部