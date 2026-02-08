この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【イオン株主の楽園】イオンモール激近物件に引っ越してみた！」と題した動画を公開しました。イオンモール徒歩30秒圏内という物件に実際に引っ越した出演者が、そのリアルなメリットとデメリットを解説しています。

動画の冒頭で、わしっし氏はイオン株主が抱えがちな「イオンラウンジが近くにない」「キャッシュバックの恩恵が少ない」といった不満を提示。その解決策として、イオンモールの近くに住む「コンパクトシティ」というライフスタイルを提案します。

わしっし氏が感じたメリットは多岐にわたります。

まず、株主優待を最大限に活用できる点です。映画鑑賞から食事、イオンラウンジでの休憩、食料品の買い出しまで、すべてを一つのモール内で完結させる「ゴールデンルート」を実践できると語ります。

また、天候に左右されずにモール内でウォーキングができ、健康維持につながるだけでなく、歩数に応じてWAON POINTがもらえる特典も紹介。必要な分だけ毎日買い物ができるため、イオンが「冷蔵庫」代わりになり、フードロス削減にもなると説明します。

さらに、モールによっては行政サービスや医療機関も併設されており、生活の利便性が格段に向上する点も挙げています。

一方で、デメリットも存在します。

魅力的な飲食店が多く、外食の誘惑にかられやすいこと、生活をイオンに依存するため閉店リスクがあること、そして土日祝日の交通渋滞や選挙演説などの騒音問題です。

動画では、これらのメリット・デメリットが具体的に解説されています。イオン株主優待を最大限に活用したい人や、新しいライフスタイルを検討している人にとって、参考になる情報が詰まった内容です。

YouTubeの動画内容

00:25

イオンモールの近くに引っ越すという選択肢
02:41

【メリット(1)】優待を使い倒せるゴールデンルート
05:59

【デメリット(1)】外食の誘惑
07:29

メリット・デメリットのまとめ

チャンネル情報

イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略_icon

イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略

YouTube チャンネル登録者数 4330人 84 本の動画
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。
youtube.com/channel/UCFaet0OsUdo7JhMlndDh77g YouTube