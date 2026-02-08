「イオンモールが私の庭」夢の暮らしを実現！メリット・デメリットを徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【イオン株主の楽園】イオンモール激近物件に引っ越してみた！」と題した動画を公開しました。イオンモール徒歩30秒圏内という物件に実際に引っ越した出演者が、そのリアルなメリットとデメリットを解説しています。
動画の冒頭で、わしっし氏はイオン株主が抱えがちな「イオンラウンジが近くにない」「キャッシュバックの恩恵が少ない」といった不満を提示。その解決策として、イオンモールの近くに住む「コンパクトシティ」というライフスタイルを提案します。
わしっし氏が感じたメリットは多岐にわたります。
まず、株主優待を最大限に活用できる点です。映画鑑賞から食事、イオンラウンジでの休憩、食料品の買い出しまで、すべてを一つのモール内で完結させる「ゴールデンルート」を実践できると語ります。
また、天候に左右されずにモール内でウォーキングができ、健康維持につながるだけでなく、歩数に応じてWAON POINTがもらえる特典も紹介。必要な分だけ毎日買い物ができるため、イオンが「冷蔵庫」代わりになり、フードロス削減にもなると説明します。
さらに、モールによっては行政サービスや医療機関も併設されており、生活の利便性が格段に向上する点も挙げています。
一方で、デメリットも存在します。
魅力的な飲食店が多く、外食の誘惑にかられやすいこと、生活をイオンに依存するため閉店リスクがあること、そして土日祝日の交通渋滞や選挙演説などの騒音問題です。
動画では、これらのメリット・デメリットが具体的に解説されています。イオン株主優待を最大限に活用したい人や、新しいライフスタイルを検討している人にとって、参考になる情報が詰まった内容です。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。