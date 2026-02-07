元スピードスケート女子で平昌五輪2冠の高木菜那（33）が5日、Xを更新。冬季五輪の舞台であるイタリア・ミラノでの「水浸し」問題を明かし、大きな注目を集めている。

【画像】高木菜那さん、瓶ビールを片手に「何枚目のNaNaがスキ？」 オフショットをフォロワー絶賛 「北海道民は サッポロ黒ラベルじゃないの！？」「一緒に飲みたい」

「これはどうやってシャワーを浴びたら 床が水浸しにならずに済むのか…」というコメントと共に投稿された写真は、シャワールームとトイレが一体型になった様子をおさめたもの。高級感あるタイル張りの内装で、シャワーカーテンが用意されているものの、床には段差や大きな排水口がないことがみてとれる。

シャワーを浴びると床が水浸しになるトイレの仕様に、高木は「オリンピックの課題が また一つできてしまった…」と嘆きつつ、フォロワーへ解決策を求めた。

【画像】ミラノのバスルームに困惑する高木菜那（画像は高木菜那のXより引用）

この投稿には、2000件以上のコメントと、5万件以上の「いいね！」が殺到。Xユーザーから「これは設計ミスを疑うレベルですねw」「洗面台で身体洗うしかない！」「サンダル買ってしのぐのが良いかも」といった声や、「ヨーロッパはこういう形式のホテルが増えてきましたよね」「豪快に浴びたら良いと思いますよ」と、海外ならではの仕様だと説明するコメントが寄せられている。