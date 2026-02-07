【レンジOKレシピも】巻かなくてもおいしさ満点◎簡単！「巻かないロールキャベツ」
手間暇かかるロールキャベツを手軽に作りたい、そんな方必見の「巻かないロールキャベツ」をご紹介します。ちょっとした工夫で面倒な工程が省けて、おいしく仕上がります。
▼キャベツ1/2個をたっぷり食べられる
半分に切ったキャベツで作るロールキャベツ。芯を上手に取り除く方法が詳しく書かれているので作りやすいです。
▼面倒な工程は一切なし
キャベツを丸ごと使い、肉だねはポリ袋で仕上げる簡単レシピです。
▼具材をカットして煮込む
ロールキャベツの具材をカットして煮込む、スープのようなロールキャベツ。小さいお子さんも食べやすいです。
ロールキャベツは作る手間が少しかかりますが、この巻かないロールキャベツはそのハードルをグッと下げてくれますね。レンジを使うレシピもあるので、ぜひご活用ください。
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。