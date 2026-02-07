ディズニーランド『ミニーのビュッフェ』を本音レビュー！食べ放題メニューから選ぶべき「一番おいしかった」一皿とは
YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【スペシャルブッフェ】ディズニーランドのクリスタルパレスレストランへ」と題した動画を公開。現在開催中のイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダ―ランド”」に合わせ、クリスタルパレス・レストランで提供されているスペシャルビュッフェの全貌をレビューした。
今回のスペシャルビュッフェは、ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界観を表現したメニューが並ぶ。料金は大人5,800円、7才から11才までのお子様は2,500円、4才から6才までのお子様は1,500円（いずれも税込）である。
動画では、冷菜から温菜、デザートまで豊富なラインナップを一つひとつ丁寧に紹介。特に注目すべきは、パーク内の別レストランで提供されている人気メニューが食べ放題になっている点だ。ディズニーシーのレストラン櫻で提供される「チャーリー特製ミソクラムチャウダー」や、カフェ・オーリンズの「ガンボスープ」、パークでおなじみの「寿司ロール」などがビュッフェ台に並び、一度に様々な味を楽しめるのが大きな魅力である。
数ある料理の中で、Bobby Maihama氏が「今回の一番おいしかったお料理」として絶賛したのが「バーボン風味のチキン」。これはカリブの海賊の横にあるレストラン「ブルーバイユー・レストラン」で提供されている一品で、氏はお酒の風味を感じる大人な味わいを高く評価した。
今回のビュッフェは、ミニーマウスの世界観に浸れるだけでなく、パーク内の人気レストランの味を一挙に楽しめる、まさに”食のオールスター”ともいえる内容である。期間限定の特別な食体験を求めるなら、訪れる価値は十分にあるだろう。
