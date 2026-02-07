この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【スペシャルブッフェ】ディズニーランドのクリスタルパレスレストランへ」と題した動画を公開。現在開催中のイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダ―ランド”」に合わせ、クリスタルパレス・レストランで提供されているスペシャルビュッフェの全貌をレビューした。

今回のスペシャルビュッフェは、ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界観を表現したメニューが並ぶ。料金は大人5,800円、7才から11才までのお子様は2,500円、4才から6才までのお子様は1,500円（いずれも税込）である。

動画では、冷菜から温菜、デザートまで豊富なラインナップを一つひとつ丁寧に紹介。特に注目すべきは、パーク内の別レストランで提供されている人気メニューが食べ放題になっている点だ。ディズニーシーのレストラン櫻で提供される「チャーリー特製ミソクラムチャウダー」や、カフェ・オーリンズの「ガンボスープ」、パークでおなじみの「寿司ロール」などがビュッフェ台に並び、一度に様々な味を楽しめるのが大きな魅力である。

数ある料理の中で、Bobby Maihama氏が「今回の一番おいしかったお料理」として絶賛したのが「バーボン風味のチキン」。これはカリブの海賊の横にあるレストラン「ブルーバイユー・レストラン」で提供されている一品で、氏はお酒の風味を感じる大人な味わいを高く評価した。

今回のビュッフェは、ミニーマウスの世界観に浸れるだけでなく、パーク内の人気レストランの味を一挙に楽しめる、まさに”食のオールスター”ともいえる内容である。期間限定の特別な食体験を求めるなら、訪れる価値は十分にあるだろう。

YouTubeの動画内容

00:32

クリスタルパレス・レストラン「ミニーのスペシャルビュッフェ」へ
08:05

ビュッフェの全メニューラインナップを公開
13:08

出演者イチオシ！「バーボン風味のチキン」を実食レビュー
21:18

センター・ストリート・コーヒーハウスの限定デザートセットを実食

関連記事

【TDL新作グルメ】「ミニーのファンダーランド」メニュー速報！限定スペシャルセットやサンデーが登場

【TDL新作グルメ】「ミニーのファンダーランド」メニュー速報！限定スペシャルセットやサンデーが登場

 【ディズニー旅行の新拠点】大浴場・サウナ完備！「ホテルMONday舞浜」のコーナースイートを体験

【ディズニー旅行の新拠点】大浴場・サウナ完備！「ホテルMONday舞浜」のコーナースイートを体験

 Bobby氏「壁紙から天井まで幻想的！」新登場ミッキーマウスルーム“魔法使いの弟子”を徹底レポート

Bobby氏「壁紙から天井まで幻想的！」新登場ミッキーマウスルーム“魔法使いの弟子”を徹底レポート
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Bobby Maihama_icon

Bobby Maihama

YouTube チャンネル登録者数 21.40万人 628 本の動画
ディズニーリゾートやホテル、旅行（国内・海外）をより楽しむためのチャンネルです。週1でディズニーへ通うヲタクが運営中です。★お仕事のご依頼はこちらbobby.maihama@outlook.jp
youtube.com/channel/UCIjeslou8QKTRCWnTX1228Q YouTube