この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【車を使う人必見】ガソリンスタンドでの割引・還元に特化したクレジットカード15選！【PR】」と題した動画を公開。高止まりするガソリン価格に対し、給油に使うクレジットカードを見直すだけで実現できる具体的な節約術を、各ガソリンスタンドの特色に合わせて徹底解説している。



動画ではまず、ガソリン用クレジットカードを選ぶ上での重要な基準として「(1)よく使う便利なスタンドか」「(2)値引きかポイント還元か」「(3)ロードサービスの有無」「(4)年会費の有無」の4点を提示。特に、割引率の高さだけで選び、遠くのスタンドまで行くとかえって損になる可能性があるため、「自分が使いやすいスタンドでお得なカードを選ぶ」ことの重要性を強調した。



その上で、店舗数の多い主要なガソリンスタンドごとにおすすめのカードを紹介。国内店舗数1位の「ENEOS」では、カードの月間利用額に応じて最大7円/L引きになる「ENEOSカードC」や、年会費を実質無料にでき、2円/L引きとバランスの取れた「ENEOSカードS」などを比較。特に「ENEOSカードC」は月7万円以上利用する場合、最大4.11%という高い還元率を実現できると解説した。

店舗数2位の「アポロステーション（旧出光・昭和シェル）」では、「アポロステーションカード」が基本で2円/L引きになる上、月々のショッピング利用額に応じて割引額がアップする「ねびきプラスサービス」により最大10円/L引き（最大7%還元）になる独自の仕組みが紹介された。

また、特定のスタンドに縛られたくない人向けには、「エポスゴールドカード」が有効な選択肢として挙げられた。これは、ポイント還元率がアップする店舗を自分で3つ選べる「選べるポイントアップショップ」制度で、ENEOS、アポロステーション、コスモ石油の主要3社が対象に含まれているためだ。



動画全体を通して、単一の「最強カード」を提示するのではなく、利用頻度や月々のカード利用額、ライフスタイルに応じて最適な一枚は異なると結論。自身のカーライフを見つめ直し、それに合ったカードを選ぶことが、賢いガソリン代節約への第一歩であると締めくくった。