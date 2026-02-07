ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで始まった。北イタリアでの広域開催とあり、各国選手団はミラノ以外のプレダッツォ、リビーニョ、コルティナダンペッツォの3カ所でも入場行進を行った。

ギリシャを先頭に、大会に参加する92の国と地域がイタリア語のアルファベット順に入場。4会場での同時入場に対し、NHKの中継や配信も4会場の映像を次々に切り替える形となった。選手団の人数が少ない国と地域は、会場によって誰も行進しないケースも見られた。

選手121人の日本選手団は4会場に分かれ、34番目に行進を開始。ミラノは旗手を務める森重航（オカモトグループ）らスピードスケート勢、プレダッツォはジャンプの小林陵侑（チームROY）らノルディックスキー勢、リビーニョは旗手の冨田せな（宇佐美SC）を始めとするスノーボードやフリースタイルスキー勢らが行進した。そり系種目が開催されるコルティナの選手はスケルトンの高橋弘篤（エフアシスト）だけで、行進はコーチらを含む6人だった。

選手たちは日の丸とイタリア国旗を手に掲げ、笑顔で入場。旗手不在のプレダッツォではジャンプの二階堂蓮（日本ビール）が帽子にイタリア国旗を付け、大きな日の丸を掲げて選手団を先導した。

この日試合があったフィギュアスケートやアイスホッケー勢、ケガの回復が待たれるスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（TOKIOインカラミ）、スピードスケートの高木美帆（TOKIOインカラミ）らは行進しなかった。