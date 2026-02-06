back number、NHKウインタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」リリックビデオ公開
back numberが、NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした楽曲「どうしてもどうしても」のリリックビデオを本日公開した。
今回のリリックビデオは、清水依与吏（Vo, G）本人の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成された映像になっているという。
◆ ◆ ◆
◾️清水依与吏 コメント
撮り溜めてきた一枚一枚に
「覚えていてもいなくても
たしかにあったよ」
と言われているようで
そうかこれが俺にとっての
「理由」で「正解」で
「ひとつだけの人生」
ってやつか、って思いました。
◆ ◆ ◆
なおback numberは、2026年5月より自身最大規模となる50万人動員、5大スタジアム9公演の全国ツアー＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞の開催を予定している。
◾️「どうしてもどうしても」
リリース日：2025年12月27日（土）
配信リンク：https://backnumber.lnk.to/want_want_want
◾️＜back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”＞
2026年
5月02日（土）【宮 城】キューアンドエースタジアムみやぎ
5月16日（土）【静 岡】静岡エコパスタジアム
5月17日（日）【静 岡】静岡エコパスタジアム
5月23日（土）【大 阪】ヤンマースタジアム長居
5月24日（日）【大 阪】ヤンマースタジアム長居
6月13日（土）【神奈川】日産スタジアム
6月14日（日）【神奈川】日産スタジアム
6月27日（土）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム
6月28日（日）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム
INFORMATION：https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026
