back numberが、NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした楽曲「どうしてもどうしても」のリリックビデオを本日公開した。

今回のリリックビデオは、清水依与吏（Vo, G）本人の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成された映像になっているという。

◆ ◆ ◆

◾️清水依与吏 コメント

撮り溜めてきた一枚一枚に

「覚えていてもいなくても

たしかにあったよ」

と言われているようで

そうかこれが俺にとっての

「理由」で「正解」で

「ひとつだけの人生」

ってやつか、って思いました。

◆ ◆ ◆

https://youtu.be/wl6V4GpVTj4

なおback numberは、2026年5月より自身最大規模となる50万人動員、5大スタジアム9公演の全国ツアー＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞の開催を予定している。

◾️＜back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”＞ 2026年

5月02日（土）【宮 城】キューアンドエースタジアムみやぎ

5月16日（土）【静 岡】静岡エコパスタジアム

5月17日（日）【静 岡】静岡エコパスタジアム

5月23日（土）【大 阪】ヤンマースタジアム長居

5月24日（日）【大 阪】ヤンマースタジアム長居

6月13日（土）【神奈川】日産スタジアム

6月14日（日）【神奈川】日産スタジアム

6月27日（土）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム

6月28日（日）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム

INFORMATION：https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026